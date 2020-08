Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, mengajak para pelaku fesyen untuk memanfaatkan platform digital sebagai media promosi dan penjualan produk kreasinya.

Menparekraf Wishnutama saat menghadiri acara Nusantara Fashion Festival 2020 secara daring, Selasa 25 Agustus 2020 berbicara dalam sesi bertajuk “Promoting Fashion Industry as the Second Biggest Contributor to Creative Economy: #BanggaBuatan Indonesia”.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia, termasuk di Indonesia memaksa proses digitalisasi di segala sisi kehidupan, termasuk di sisi perekonomian.

"Maka dari itu, pelaku fesyen harus bisa memanfaatkan momentum digitalisasi ini dengan belajar mentransform penjualan dan pemasaran produknya di platform digital,” kata Wishnutama seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (26/8/2020).

Wishnutama mengatakan, melalui platform digital, pelaku fesyen tidak hanya dapat memasarkan produknya di pasaran lokal. Namun, mereka juga dapat memasarkan, menjual, dan memperkenalkan produknya ke pasar global.

“Lewat platform digital, media pemasaran akan semakin luas. Meskipun toko konvensional tetap ada, tapi platform digital adalah potensi baru yang tidak boleh disia-siakan oleh pelaku fesyen,” katanya.

Wishnutama menilai insan fesyen yang ada di Tanah Air sudah sangat dikenal dengan kreativitas dan inovasinya. Hal ini terlihat dari berbagai desain pakaian tradisional yang unik dan menarik bagi khalayak internasional. "Sebenarnya bakat fesyen bangsa ini begitu kuat terlihat dari pakaian tradisional yang beraneka ragam. Dari dasar itu, kreativitas kita bisa kita akselerasi dari dasar-dasar desain asli Indonesia,” ungkap Wishnutama. Selain itu, wishnutama menuturkan, pihaknya juga terus mendorong para pelaku fesyen untuk tetap berkarya. Di antaranya melalui program #GerakanMaskerKain dan #BanggaBuatan Indonesia. “Kami mendorong UMKM di sektor fesyen untuk memproduksi masker lewat #GerakanMaskerKain. Ketika pandemi Covid-19 ini banyak bisnis yang menurun kalau ada yang meningkat itu adalah suatu hal yang positif dan saya yakin ketika vaksin (Covid-19) sudah ada hidup akan makin simpel,” ujar Wishnutama. Acara Nusantara Fashion Festival 2020 merupakan perhelatan fesyen pertama di Indonesia yang dilaksanakan secara virtual dan dilaksanakan sepanjang Agustus 2020. Acara ini melibatkan 300 label, desainer, dan berbagai merek fesyen Tanah Air untuk memasarkan, memperkenalkan, dan menjual produknya secara daring lewat situs nusantarafashionfestival.com.