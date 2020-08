ENAM bulan setelah kepergian Ashraf Sinclair, penyanyi multitalenta Bunga Citra Lestari kembali meramaikan industri tarik suara Tanah Air. Wanita yang akrab disapa Unge itu bahkan sempat meluncurkan single berjudul '12 Tahun Terindah'.

Lagu 12 Tahun Terindah merupakan karya terbaru Bunga Citra Lestari yang juga menjadi bagian dari proses self-healing setelah mendapat ujian berat dari Yang Maha Kuasa.

Nah, malam tadi, Bunga Citra Lestari lagi-lagi membuat netizen Indonesia mengharu-biru saat tampil membawakan lagu tersebut pada rangkaian HUT RCTI ke-31. Tak hanya menyuguhkan suara merdu yang mendayu-dayu, busana dan dekorasi tempatnya pun terlihat sangat sempurna.

Bunga tampil stunning dalam balutan dress bermotif floral dengan aksen rumbai yang begitu cantik. Dress bernuansa classy itu merupakan hasil karya desainer ternama Indonesia, BIYAN.

Dia kemudian tampak mengikat rambut panjangnya ke belakang dengan aksen belah tengah dan permainan poni yang manis. Bunga lalu memoles wajahnya dengan riasan bergaya natural.

Padu padan busana dan makeup bernuansa natural ini semakin bertambah syahdu dengan dekorasi cantik yang didominasi bunga-bunga bernuansa putih. Dekorasi itu disempurnakan dengan permainan lampu-lampu temaram yang disematkan pada ranting-ranting pohon.

Dalam sebuah cuplikan video, Bunga Citra Lestari sempat menyampaikan sebuah pesan singkat kepada pemirsa RCTI dan seluruh penggemarnya, untuk senantiasa menikmati dan mensyukuri momen-momen bersama orang tersayang.

"Nikmati dan syukuri momen-momen bersama orang tersayang. Karena kita semua tahu, waktu amatlah sangat berharga," tutur Bunga.

Unggahan tersebut sontak mencuri perhatian banyak netizen. Bahkan hingga berita ini dituliskan, video bunga telah disaksikan lebih dari 257 ribu kali, dan dibanjiri ribuan komentar.

"Keren banget kak BCL, terus berkarya semangat," tulis akun juragan.socmed1.

"Thank You so much for that wonderful performance ka. Love u so much," tulis akun supp****bcl.

"Semangat kak unge sayang!! Jangan berterus sedih, teruslah tersenyum dan tunjukkan terus karir mu! Me love you," tulis akun cacasl***bilaaa.

"Keren banget kak ungee sukses terus ya kak unge tadi terharu banget nontonnya," tulis akun dwia***anti2410.