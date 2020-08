BABY shower merupakan tradisi asal Amerika Serikat yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, termasuk selebriti Ussy Sulistiawaty. Ia bahkan kaget mendapat kejutan pesta baby shower.

"Kejutan lain di pesta baby shower. Udah mau brojollllll masih ajaaa ada kejutan-kejutan manja kayak gini🤗🤗 kaget tapi happyyy bangettty🤗. Thank you sooo much sahabat-sahabatku tersayang untuk hari ini, aku cinta kalian semua," tulis Ussy Sulistiawaty di akun Instagram.

Karena tak mau kehilangan momen bahagia tersebut, Ussy Sulistiawaty pun mengabadikan kegiatannya saat baby shower. Buat Okezoners yang penasaran, langsung simak saja yuk.

Kumpul sama teman-teman

Berpose di belakang meja biru yang dipenuhi hiasan dan juga kue ulang tahun, Ussy dan delapan orang temannya kompak melontarkan senyum bahagia ke kamera. Beberapa dari mereka juga terlihat sedang balon, baik yang berwarna biru maupun silver. Bahagia sekali ya mereka.

Perut buncit Ussy dipegang sama bumil juga Sama-sama mengandung, Ussy dan salah satu temannya pun mengabadikan momen tersebut bersama. Bumil tersebut pun memegang perut Ussy yang juga tengah mengandung. Ussy pun tampil cantik dengan dress bercorak wajah. Sedangkan temannya mengenakan busana berwarna biru yang dipadukan dengan kerudung putih. Di sisi lain, ruangan yang didekorasi dengan balon dan bunga itu memberikan kesan yang amat meriah. Abadikan momen seorang diri Masih mengenakan dress yang sama, rupanya istri Andika Pratama juga ingin mengabadikan momen bahagia tersebut seorang diri. Ya, karena saat ini ia tak lagi berpose dengan para kerabatnya. Ia terlihat cantik dengan senyum tipis yang dilemparkan ke arah kamera. Untuk menyempurnakan penampilannya, ia terlihat mengenakan tas cokelat. Sebagai wanita, ia juga mengenakan aksesoris berupa gelang dan juga sandal heels bernuansa gold.