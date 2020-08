Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini, menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh sangatlah penting salah satunya dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi seperti mengonsumsi daging sapi. Karena daging sapi merupakan salah satu sumber protein tinggi yang relatif mudah didapatkan di Indonesia. Selain kaya akan protein, daging sapi juga merupakan sumber nutrisi lain yang tak kalah penting. Untuk memastikan nutrisi, kualitas daging menjadi hal yang penting ketika memilih daging untuk dikonsumsi.

Sangat direkomendasikan untuk memilih daging sapi Australia #TrueAussie, karena daging sapi ini terkenal memiliki standar khusus mulai dari peternakan hingga pengolahan untuk memastikan kualitas dagingnya dari segi manfaat nutrisi dan keamanannya. Tak hanya itu, daging sapi Australia juga dijamin halal karena semua daging merah (sapi dan domba) yang diimpor ke Indonesia mendapatkan sertifikat dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah melalui prosedur yang ditetapkan.

Meat and Livestock Australia (MLA) selaku organisasi yang mendukung peternakan dan industri daging sapi melalui berbagai inisiatif, meluncurkan rangkaian program melalui kampanye #BeefUp mulai dari Juli 2020 hingga Juni 2021. Melalui kampanye #BeefUp, MLA ingin memperkenalkan lebih lanjut keunggulan serta manfaat daging sapi Australia #TrueAussie kepada konsumen Indonesia.

Dalam peluncuran kampanye #BeefUp pada Kamis (27/8) dihadiri David Carew selaku Supply Chain Technical Specialist Meat & Livestock Australia yang memaparkan mengenai kualitas daging sapi Australia, “Sistem keamanan pangan, jaminan kualitas, dan keterlacakan dari peternakan ke piring yang komprehensif merupakan integritas industri daging merah Australia. Ternak dibesarkan di padang rumput alami dan industri daging merah Australia memanfaatkan sistem pakan rumput dan biji-bijian untuk memenuhi kebutuhan konsumen”.

Selain memastikan kualitas, Australia juga terkenal akan komitmennya terhadap standar ketat yang diperlukan untuk memproduksi daging dan produk olahan yang Halal. “Produsen daging Australia terus bekerja sama dengan beberapa organisasi Islam yang terdaftar untuk mengawasi dan melakukan sertifikasi proses produksi daging. Daging sapi Australia yang diekspor ke Indonesia pun telah mendapat sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia,” terang David Carew.

Di Indonesia, 1 dari 3 anak dan wanita, serta hampir 1 dari 2 wanita, hamil menderita anemia karena kekurangan asupan zat besi. Daging sapi merupakan salah satu sumber zat besi yang sangat baik, dan kebutuhan mingguan akan zat besi (yaitu 7 mg/hari). Dalam kesempatan yang sama, Emilia Achmadi selaku Pakar Nutrisi menjelaskan pentingnya memilih sumber asupan gizi makanan, terutama mengingat saat ini ketahanan tubuh yang baik dirasa amat penting.

“Selain protein, daging merah mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh kita untuk memenuhi gizi yang baik, antara lain zat besi, zinc, Omega 3, Vitamin B12, Vitamin E, K dan D dan pemilihan daging merah Australia sangatlah yang terbaik” jelas Emilia.

Pakar Nutrisi Emilia Achmadi menambahkan, berbagai nutrisi yang bergizi tinggi dalam daging merah berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan serta sistem kekebalan yang baik. Selain nikmat, konsumsi daging juga berperan besar dalam kesehatan jantung dan imunitas. Jumlah porsi daging merah yang direkomendasikan menurut Standar Nasional maupun WHO sekitar 350-500 gram per minggu untuk masuk kategori hidup sehat pola makan seimbang, setiap 100 gram daging sapi mengandung sekitar 20 – 25 gram protein.

Emilia juga menjelaskan bahwa daging sapi Australia ketika di masak tidak akan hilang kandungan nutrisi di dalamnya. “ Kandungan nutrisi daging sapi Australia tak akan hilang ketika dimasak karena daging sapi Australia tak perlu membutuhkan waktu terlalu lama untuk cooking proses sehingga tidak akan merusak zat besi, zinc, Omega 3, dan Vitamin B12 yang terkandung dalam daging sapi Australia” jelasnya.

Turut berpartisipasi dalam peluncuran kampanye #BeefUp, Chef Chandra Yudasswara mendemostrasikan resep steak yang memadankan daging sapi Australia dengan bahan-bahan pilihan yang tentunya mudah didapatkan. “Daging sapi Australia hadir dengan berbagai tekstur, profil rasa, dan karakteristik kualitas yang membuatnya cocok untuk berbagai jenis masakan, termasuk masakan Indonesia. Hal ini lah yang membuat daging sapi Australia mudah diolah namun hasilnya berkualitas secara rasa maupun gizi,” ujar Chef Chandra Yudasswara di sela demo masak.

Dalam menjangkau konsumen di seluruh kampanye #BeefUp, Meat & Livestock Australia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang menarik dan menggugah selera mulai dari Juli 2020 hingga Juni 2021 untuk diikuti oleh publik :

• #BeefUp Pop Up dan Cooking Demo – serangkaian program pop-up dan demo masak in-store dan IG online di mana konsumen dapat mempelajari cara baru, inovatif, dan efisien dalam mengolah daging sapi untuk konsumsi sehari-hari

• #BeefUp Your Plate dan #BeefUp Festival – sejumlah restoran di Jakarta akan menonjolkan keserbagunaan daging sapi Australia melalui berbagai hidangan kreasi chef yang menggugah selera di sepanjang festival

• #BeefUp Master Class – akses khusus ke master class memasak dengan beberapa Chef ternama seperti Chef Vindex Tengker dan Chef Chandra Yudasswara di mana penggemar daging sapi Australia akan mendapatkan kesempatan belajar lebih banyak tentang cara membedakan berbagai potongan daging dan memasak steak yang sempurna

• #BeefUp Paddock to Plate Journey – melalui akun Instagram @TrueAussieID, konsumen dapat mempelajari asal-usul daging sapi Australia, sistem produksi daging merah, bertemu dengan para peternak Australia, dan mencoba resep baru dari kenyamanan rumah mereka secara virtual.

Sementara itu, konsumen dapat mendapatkan daging sapi Australia #TrueAussie melalui berbagai platform. Mulai dari supermarket (termasuk Ranch Market, Farmers Market, Kem Chicks, AEON, Lotte Mart, GrandLucky, Hero, dan FOODHALL, Hypermart, Giant, Carrefour, Loka), berbagai hotel, restoran, dan kafe, hingga toko-toko daging terkemuka (seperti Indoguna, Meat Me, Stevan Meat Shop, Seven To 7 Meat Shop & Cafe, dan Red Meat Market Jakarta). Untuk mempermudah akses konsumen, daging sapi Australia juga telah tersedia secara online di berbagai e-commerce platform seperti HappyFresh, Goodwins Butchery, Bliss Kitchen, LuxoFood dan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut, ikuti akun Instagram @TrueAussieID dan kunjungi www.trueaussiebeefandlamb.id.

