Desainer asal Bandung Barli Asmara meninggal dunia. Kabar ini pertama kali tersebar dari Instagram Zaskia Sungkar.

Dalam unggahan terbarunya, Zaskia Sungkar membagikan potret dirinya bersama Barli Asmara. Di keterangan foto, istri Irwansyah tersebut menuliskan ungkapan duka. "Kakak (cry) (love) Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," tulisnya.

Tidak berselang lama, banyak publik figure yang juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya desainer yang terkenal dengan koleksi bernuansa pastel tersebut.

Sebut saja Profesional Makeup Artist Bubah Alfian. Sahabat Barli itu mengutarakan doa terbaik untuk Barli. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah, enggak nyangka secepat ini. Barli Asmara, selamat jalan Kak Barli," tulisnya.

Lalu, ada juga ungkapan duka cita dari Dokter Reisa. Dokter selebriti tersebut ternyata cukup dekat dengan Barli Asmara dan karena itu, dia pun merasa sangat kehilangan sahabat terbaiknya itu.

"Masih enggak percaya, enggak nyangka. Memang umur adalah rahasia Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Rest in love dear Barli Asmara. Enggak nemu foto yang berdua, udah keburu brebes mili begitu denger kabar duka ini.

Gonna miss you my super talented designer kebanggaan bangsa. Thank you for all your endless support, ever since PI untuk now. Al-Fatihah," ungkap Dokter Reisa.