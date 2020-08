Sudah tak ada lagi sosok Barli Asmara di runway, tapi karyanya akan selalu abadi. Keindahan koleksi Barli Asmara memang selalu memikat hati, itu juga yang diakui Penyanyi Audy Item.

Ya, Audy Item menjelaskan kalau koleksi yang diciptakan Barli Asmara selalu indah dan itu kenapa dia memercayakan desainer berusia 42 tahun tersebut untuk penampilannya di atas panggung.

Kepergian Barli Asmara untuk selamanya pun menyisakan duka mendalam bagi Audy. Dalam unggahannya di Instagram, Audy memuji koleksi Barli, sekaligus sosoknya yang sangat luar biasa.

 

"Innalillahi wa inna illaihi rojiun. Selamat jalan Barli Asmara. Gone too soon. Insya Allah husnul hotimah. #restinpeacebarliasmara. Di slide 2, bernyanyi di panggung megah memakai karyamu yang indah," tulis Audy haru.

Unggahan Audy memperlihatkan foto dirinya bersama dengan Barli Asmara. Terlihat juga di situ sosok sang suami, Iko Uwais dan anaknya. Audy dan Barli terlihat sangat dekat, makanya tidak heran kalau Audy begitu menyayangi Barli.

Jika dilihat dari foto yang dibagikan Audy, dia mengenakan koleksi dress panjang dengan aksen emboridery yang indah di bagian atasnya. Lalu, aksen big ruffle di bagian tengah memberi kesan feminin sesuai dengan DNA dari koleksi Barli Asmara.

Beberapa netizen pun menyampaikan doa terbaik untuk Barli Asmara di kolom komentar unggahan yang sudah disukai hampir 1,7 ribu itu.

"Turut berduka cita. Karyanya kak Barli yang luar biasa dalam dunia fashion," tulis @liapkk***.

"Talented designer Indonesia. Innalillahi," ungkap @indra_semm****.

"Innalillahi. Kaget banget dengernya. Ya Allah kak Barli," kata @kopidiet*****.

(DRM)