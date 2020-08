Publik akhirnya melihat kembali penampilan Raisa melantunkan suara indahnya di atas panggung beberapa hari lalu. Di momen itu, Raisa bernyanyi ditemani Rossa dan Reza Artamevia.

Momen tak tak ingin dia lewatkan pastinya. Karena itu, Raisa sampai rela lepas baju 3 kali di atas panggung. Ya, mama muda itu mengenakan 3 busana yang berbeda di waktu bersamaan.

Dilihat dari unggahan Instagramnya, busana yang dikenakan Raisa merupakan rancangan istimewa dari desainer Tommy Pancamurti. Raisa pun mengaku senang bisa melakukan 'atraksi' tersebut.

"Ini diaaa rahasia ganti-ganti baju di performance pertama! Thanks so much Mas Tommy Pancamurti untuk 3 in 1 look iniii. Keren banget siiih bisa ganti-ganti looks dalam hitungan detik saja," tulis Raisa.

Nah, Okezoners penasaran apa saja looks yang diperlihatkan Raisa dan bagaimana dia lepas baju di atas panggung? Berikut ulasannya khusus untuk Anda:

1. Dramatic layering looks





Di gaya pertama, Raisa terlihat seperti dililit kain panjang berbahan satin warna nude. Kain tersebut melilit mini dress lengan panjangnya yang terkesan dinamis. Untuk alas kaki, Raisa memilih pakai heels boots dengan bahan yang terlihat seru dengan dress-nya. Gayanya ini strong banget, ya.

2. Pretty retro looks





Jika Anda bingung apa yang berbeda dari foto ini, coba fokuskan pada area pinggang dan dada Raisa. Ya, di gaya sebelumnya, kain nude tersebut melilit tubuh Raisa bukan hanya pinggang, tapi juga ke bagian pundak dan di style ini, kain tersebut terbebas. Memberi kesan yang jauh lebih dinamis dan fleksibel.

3. Milenium woman!

Nah, beginilah penampilan terakhir Raisa di atas panggung. Dress terakhir yang menempel di tubuhnya berwarna silver dengan detail sparkling yang cantik. Untuk sepatu, tidak ada perubahan dari awal hingga akhir, begitu juga dengan gaya rambutnya. Meski begitu, ketiga gaya yan dikenakan Raisa punya kesan yang berbeda dan bukan Raisa namanya kalau tidak selalu cantik. Bahkan, netizen menilai, meski Raisa pakai busana berlapis, tetap saja terlihat langsing. "Walaupun bajunya di-double, tetap saja kelihatan langsing," kata @kharismadin***. Lalu, ada juga komentar dari @nuraenisho*****, "Akhirnya bisa tidur nyenyak," celetuknya karena selama ini penasaran kenapa Raisa bisa berubah gaya 3 kali di atas panggung di waktu yang sama.