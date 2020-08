Sama seperti kebanyakan selebriti lainnya, pesinetron Kirana Larasati juga memilih untuk berlibur ke pantai. Pantai memang merupakan destinasi wisata yang cocok untuk melepas penat, maka tak heran jika berlibur di pantai digemari orang banyak.

Namun, ada kegiatan berbeda yang dilakukan Kirana Larasati saat berlibur di pantai. Jika biasanya cewek-cewek suka berjemur kalau lagi di pantai, Kirana justru memilih untuk berolahraga. Kira-kira seperti apa sih keseruan Kirana Larasati saat liburan? Scroll down aja yuk!

Olahraga di pagi hari





Saat pagi tiba, Kirana Larasati enggak mau melewatkan momen liburannya yang seru itu. Ia menyempatkan diri untuk berolahraga di pagi hari. Terlebih pemandangan laut lepas dan rerumputan bisa menambah semangat olahraga.

"Selamat pagi. Semoga kita terus diberkahi oleh Sang Kuasa. Bersyukur untuk setiap pagi yang diberikan dan siap untuk menjalani hari. You are not alone!" tulisnya.

Di sana, ia terlihat mengenakan sport bra bernuansa abu-abu dan juga celana legging yang memiliki warna senada. Ia mengombinasikan pakaian olahraganya dengan sepatu merah. Semangat Kirana!

Jalan-jalan di air





Usai berolahraga, kini saatnya menyelusuri tempat wisata yang dikunjungi oleh Kirana Larasati. Biar makin kece saat jalan-jalan, ia terlihat mengenakan bra dengan model ruffle berwarna merah yang dipadukan dengan rok dan tasnya yang bernuansa senada. Biar enggak panas, rupanya Kirana memilih untuk mengenakan kacamata hitam.

Menikmati sunset

Tiba sore hari, Kirana juga enggak mau melewatkan momen matahari terbenam alias sunset. Biar makin kece saat menikmati momen tersebut, ia mengenakan crop top sabrina dan rok panjang dengan belahan tinggi di bagian pinggir yang bernuansa kuning. Naik kapal

Masih mengenakan piyama, enggak menghalangi Kirana untuk tetap berpose di atas perahu yang cantik. Piyama yang dikenakan Kirana terlihat berwarna ungu dengan motif polkadot putih besar. Tampaknya ia juga sedang menikmati secangkir minuman.