Ketika pasien kanker sudah dinyatakan stadium 4B, maka peluang hidupnya sangat kecil. Harapan menggapai mimpi yang belum terwujud atau menjalani hidup dengan bahagia akan terkikis sejalannya waktu.

Tapi, semangat yang tinggi dan keyakinan bisa sembuh membawa Haryati Lawidjaja ke fase kehidupan yang berbeda. Pasien kanker stadium 4B itu berhasil dinyatakan sembuh total usai 8 bulan 'bersahabat' dengan kanker di dalam tubuhnya.

Perempuan berusia 42 tahun ini didiagnosa kanker serviks stadium 4B. Pada Oktober 2016, dokter yang merawatnya memberitahu fakta yang sangat menyedihkan. Secara statistik, peluang hidup Fey, sapaan akrabnya, hanya tinggal 15%-18%.

Tapi, delapan bulan menjalani pengobatan secara disiplin, Fey berhasil sembuh. Dia mengubah kesakitan, kegelapan kanker, menjadi kekuatan dan berkat tak terhingga bagi dirinya.

"Pada Juni 2017, saya dinyatakan sembuh total dari kanker," terang Fey melalui keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (27/6/2020).

Bagi Fey, apa yang dia lalui itu adalah keajaiban Tuhan yang tidak terhingga. Ini pulalah yang kemudian membuat dia ingin berbagi harapan dan keajaiban tersebut dengan teman- teman penderita kanker lainnya, agar tidak hilang harapan dan tidak menyerah.

Baca juga: 5 Pesona Menantu Keluarga Bakrie Vannya Istarinda, Cantikan Mana Sama Nia Ramadhani?

Moto hidup Fey adalah 'Bring out the best in people'. Dengan begitu, dia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan memberikan semangat kepada orang lain dari apa yang dia lalui.

Dalam proses mendapatkan kesembuhan, Fey memiliki 3 'pedoman' yang dia yakini memberinya kekuatan melawan kanker serviks stadium 4B tersebut. Secara spesial, Fey pun mengutarakan 3 tips tersebut: 1. Bahagia Bagi Fey, obat paling mujarab untuk segala penyakit, termasuk penyakit kritis seperti kanker, adalah kebahagiaan. "Kebahagiaan yang sebenar-benarnya, bukan karena pencapaian ataupun kekayaan materi, tetapi karena kita bisa bersyukur atas diri kita, menerima dan mencintai diri kita apa adanya tanpa syarat. Lalu, menjadi diri kita sendiri yang seutuhnya, bukan menjadi orang lain, hanya karena untuk dapat diterima oleh orang lain," ungkap Fey. 2. Berpikir positif Hal yang tak kalah penting dari mendapatkan kesembuhan adalah berpikir positif. "Pola pikir inilah yang kemudian bisa mewujudkan kebahagiaan," sambung Fey. 3. Pola hidup sehat Hal lain yang tak kalah penting ialah Anda harus berusaha menjaga tubuh dan pikiran. Untuk kesehatan tubuh dan pikiran, bisa didapatkan dari makan sehat (natural) dan olahraga teratur. Karena pada dasarnya manusia terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. "Aku percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan hidup yang kedua bukan untuk dijalani sama dengan yang sebelunya. Berkat yang diberikan itu bukan hanya untuk saya, tapi harus dibagikan ke lebih banyak orang yang membutuhkan," ungkap dia. Di kesempatan kedua ini, sambung Fey, dia percaya ada rencana Tuhan yang harus dijalankan untuk berbagi berkat keajaiban dan kasih Tuhan ke lebih banyak orang. Karena itu, dia mengajak orang-orang untuk berdonasi. "Bersama BenihBaik.com, aku mengajak Teman Baik turut berkontribusi dan donasi yang terkumpul akan diserahkan ke Yayasan Kanker Indonesia (YKI) dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI)," kata dia. Fey menambahkan, berapapun donasi yang diberikan, itu akan sangat membantu teman-teman pejuang kanker agar dapat merasakan keajaiban, berkat, dan kasih Tuhan melalui kemurahan hati Teman Baik. "Kami terharu sekaligus bangga dengan Fey. Kami di BenihBaik.com sungguh ingin Fey menjadi contoh, bahwa kebahagiaan itu bisa diusahakan dari diri sendiri dan ditularkan pada orang lain. Terima Kasih Fey telah menjadi inspirasi bagi orang lain yang memiliki harapan," tambah Andy F Noya, Founder BenihBaik.com.