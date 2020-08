BAHAGIA bisa didapatkan dengan berbagai cara. Salah satunya menjaga kulit agar tetap sehat sepanjang hari.

Nah, kulit sehat dipercaya sebagai langkah pertama untuk tampil cantik. Sebab, jika wanita mampu tampil cantik, tentu akan merasa bahagia.

Hal ini diakui oleh CEO & Founder Jolie’s Global Indonesia Irma Yani. Menurutnya, dengan tubuh yang sehat, kulit juga akan terlihat cantik dan timbul rasa percaya diri, tanpa merasa insecure dengan segala judgement dari lingkungan.

"Banyak opini salah kaprah tentang definisi cantik yang mendikte sebagian besar kalangan perempuan, dari sini (kulit cantik) kebahagiaan itu akan datang,” ujar Irma lewat keterangan resminya.

Bahkan ada pula istilah beauty is what you feel. Karena untuk mendapatkan rasa cantik dalam diri juga diperlukan tubuh yang sehat dalam mempersiapkan segala hal.

Jika ingin sehat dan bahagia, tutur Irma, salah satunya penggunaan skincare berbahan alami dan ramah lingkungan menjadi hal penting. Ada banyak produk skincare untuk menghasilkan kulit sehat, cerah danternutrisi untuk mewujudkan impian para wanita sejak lama.

"Produk berbahan dasar alami yang ramah di kulit dengan kualitas terbaik untuk hasil maksimal tentu melalui rangkaian skincare dan bodycare-nya," terangnya.

Jika semua langkah dilakukan, maka Anda bisa tampil cantik mendapatkan rasa cantik dan semakin percaya diri. Sangat menyenangkan bukan?