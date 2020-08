Pandemi virus corona Covid-19 memaksa bisnis pariwisata untuk berpikir out of the box agar tetap bertahan. Salah satunya adalah hotel dan spa yang ada di Kerala, India yang mengubah kolam renang mewahnya menjadi peternakan ikan.

Aveda Resort and Spa di Kumarakom, Kerala harus menutup operasinya pada Maret 2020 sebagai dampak dari lockdown akibat Covid-19. Sejak saat itu hotel mewah tersebut tidak dapat beroperasi kembali.

Untuk memastikan karyawannya tetap memiliki aktivitas maka bisnis tersebut mencari pendapatan untuk membayar tagihan pokok supaya dapat bertahan hingga pariwisata dibuka kembali. Manajemen pun memutuskan untuk menggunakan kolam renang berukuran 7,5 juta liter air sebagai kolam ikan.

“Pendapatan kami nol, jadi pada Juni 2020, kami menempatkan sekitar 16.000 ekor ikan bintik mutiara berumur 2 bulan di kolam itu. Kami berencana memanen pada November dan akan mengekspor ke Timur Tengah,” kata Manajer Umum Aveda, Jyotish Surendran, melansir dari Oddity Central, Jumat (28/8/2020).

Surendran memperkirakan Aveda akan dapat memanen sekira empat juta ton ikan mutiara dari kolam darurat tersebut. Hasil panen tersebut rencananya akan dijual sekira USD40 ribu atau sekira Rp582 juta di Timur Tengah.

Meski mendapatkan pendapatan dari penjualan ikan, tapi uang tersebut hampir tidak cukup untuk menutupi kerugian yang diderita oleh bisnis ini selama masa lockdown. Namun kegiatan ini setidaknya dapat membuat staf sibuk dan bisa membantu membayar upah.

“Kolam persegi panjang. Memiliki panjang 150 meter dan lebar 50 meter, dengan kedalaman rata yang ideal untuk budidaya. Kami mulai membudidayakan ikan pada 1 Juni, yang akan memberikan waktu yang cukup untuk panen menjelang Natal,” tambahnya. Setelah berkonsultasi dengan ahlinya, pihak hotel memutuskan untuk mencari ikan mutiara karena menjadi spesies endemik di kawasan tersebut. Mereka langsung mengosongkan kolam dan memompa air tawar dari Danau Vembanad untuk menyediakan lingkungan yang ideal bagi 16.000 bibit ikan yang dibeli dari empat sumber. Sekarang para staff sudah merasakan budidaya ikan dan staf hotel tidak mau melepaskan bisnis ini bahkan ketika pariwisata telah dibuka kembali. Manajemen Aveda Resort and Spa sudah berencana untuk melanjutkan budidaya ikan di beberapa lokasi lain di dekatnya. Kabarnya ikan mutiara yang dibudidaya di tempat ini akan menjadi sumber ikan segar untuk para tamu yang datang.