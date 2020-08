RANGKAIAN HUT RCTI ke-31 menghadirkan sejumlah kejutan. Sederet bintang papan atas Tanah Air turut meramaikan perayaan stasiun televisi swasta pertama di Indonesia itu. Termasuk pasangan sensasional Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

Dalam kesempatan ini, keduanya memang tidak tampil secara bersamaan. Namun, di belakang panggung, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela sempat mengumbar kemesraan mereka ke khalayak publik.

Pada unggahan foto di akun Instagram pribadinya, @mulanjameela1, pelantun tembang Wonder Woman itu tampak menggandeng mesra Ahmad Dhani, sang suami tercinta, layaknya muda-mudi yang sedang mabuk asmara.

Baca Juga: Alyssa Daguise Dekap Mesra Al Ghazali Pakai Baju Louis Vuitton

Penampilan Mulan Jameela di foto tersebut juga sukses bikin netizen pangling. Mulan tampil stunning dalam balutan feather encrusted gown bernuansa putih hasil rancangan desainer Diana M Putri.

Gaun cantik beraksen bulu-bulu itu membuat wajah Mulan Jameela terlihat lebih awet muda, dan menyuguhkan nuansa elegan yang sangat kental. Apalagi dikombinasikan dengan polesan makeup bernuansa nude dari MUA Bumiauw.

Sementara sang suami tercinta, tampil konsisten dalam busana bernuansa rock n roll. Dhani memasukan kemeja hitam berbahan sutera dengan outter berupa blazer berwarna senada.

Untuk bawahannya, Dhani percaya diri mengenakan denim jeans dengan tambahan embroidery bertuliskan "PUNKS". Tak lupa sebuah peci Sufi hitam yang selama ini menjadi ciri khasnya.

Pada keterangan foto, Mulan Jameela sempat menuliskan sebuah caption lucu yang membuat banyak netizen gemas.

"Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai suamiku yang lucu dan emeshiin (kalo kata istrinya sih emeshiin 😂), terima kasih sudah membuat hari2ku dan anak2 penuh tawa 😘😘," tulis Mulan.

Kemesraan mereka pun langsung menuai banyak pujian dari para netizen. Bahkan hingga berita ini dituliskan, unggahan tersebut telah disukai lebih dari 36 ribu kali, dan dibanjiri ratusan komentar.

"Saya penggemar Mas Dhani dengan segala gayanya. Pria dewasa Muslim yang bertanggung jawab dalam keluarga dan total dalam berkarier. Maaf ya, digemari nini-nini,” tulis akun @ett*h*er*waty.

“Mas Dhani sama kayak suami ku, kalau foto susah benar senyum tapi kalau bercanda ngerjain bini sama anak-anaknya paling doyan. Di luar keliatan berwibawa, tegas, seram, ditakutin karyawannya. Tapi kalau sudah di rumah dia bikin ngakak mulu sesekali joget-joget gak jelas. Semoga the Mulan dan Mas Dhani selalu rukun, selalu mesra, selalu bahagia sampe maut memisahkan. Aamiin YRA,” tulis akun @nayl***oya.

“Pakdeee itu perut tolong kondisikan pakdee. But I still love you both, happy always,” tulis akun @n***rachidy.

“Gak kuat cantiknya nengku. Sakinah selamanya ya kalian,” tulis Ummi Pipik.

“Bahagia selalu teteh. Langgeng sampai surga dan selalu dalam ridho Allah SWT. Aamiin,” tulis akun @***ina_ndn.