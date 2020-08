Ariana Grande menjadi salah satu penyanyi yang tampil di MTV Video Music Awards 2020. Di panggung megah tersebut, dia membawakan lagu 'Rain on Me' bersama dengan Lady Gaga.

Seperti biasa, Ariana Grande bernyanyi dengan kualitas suara yang sangat baik, begitu juga dengan Lady Gaga. Gaya busananya pun terbilang sangat unik, mengikuti video musik-nya.

Ya, Ariana mengenakan dress two piece terdiri dari bra dan rok ruffles yang sangat terbuka. Gaya rambutnya pun dibuat sedemikian rupa hingga menciptakan kesan retro yang menarik untuk dilihat.

Untuk riasan wajah, Ariana tampil sangat cantik dengan butiran glitter di area matanya. Ia benar-benar menjelma seperti boneka super cute.

Nah, media sosial kini tengah membahas aksi Ariana Grande di panggung MTV VMA 2020 tersebut. Bukan membahas suaranya yang sangat indah, tetapi 'atittude' dia.

Akun Twitter @urdadssidepiece membagikan video singkat yang memperlihatkan Ariana Grande tengah membenarkan masker hitamnya yang melorot. Masker tersebut turun di akhir lagu.

Sadar maskernya melorot, Ariana pun langsung membenarkan dan aksinya itu dipuji ribuan netizen di media sosial. Karena aksinya tersebut, dia pun dijuluki sebagai 'Public Health Queen' oleh netizen.

Unggahan ini pun sudah ditonton 461 ribu lebih oleh netizen dan disukai lebih dari 36 ribu. Benar-benar aksi yang patut dicontoh oleh semua orang akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan.

Fixing her mask on national TV. Public health queen pic.twitter.com/vaVQ7FHxM5 — grant 🧔🏻 (@urdadssidepiece) August 31, 2020

"Doing more than the president," kata @ungodlyre***.

"Crazy! How Ariana can perform in a mask yet people can't keep their mask on for 30 minutes in a store," celetuk @spilldateaa***.

"Queen of hygiene," ungkap @willyjawy**.

"Grande for president," tulis @TedSpe***.

"Queen behavior," kata @_therahrah*****.