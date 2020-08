KOLABORASI Blackpink dan Selena Gomez menghasilkan lagu berjudul Ice Cream. Blackpink sendiri, memang telah mengunggah foto teaser sejak 24 Juni lalu.

Berbeda dengan outfit pada single mereka "How You Like That", dalam video klip di Ice Cream, Blackpink memakai busana manis. Outfit ini sempat menjadi sorotan, lantaran dinilai berbeda dari gaya baju yang kerap dikenakan Blackpink pada lagu-lagu sebelumnya.

Kalau biasanya mereka tampil mentereng dengan busana dari rumah mode ternama seperti Chanel, Dior, dan Celine, kali ini Jisoo, Rose, Lisa, dan Jennie kebanyakan memilih outfit dari brand underground “Fluffy” yang bernuansa psychedelic ala ’70-an.

Menariknya, brand asal Britania Raya ini tidak menggunakan bahan kain dalam busana yang mereka produksi dan seluruhnya dikerjakan handmade. Selain itu, mereka juga memilih brand lokal asal Korsel, “Why Not Us” sebagai pelengkap gaya mereka kali ini.

Berikut keterangan serta harga dari baju yang dikenakan oleh Blackpink pada poster dan video "Ice Cream":

Jisoo

Balutan busana berwarna pelangi yang menggambarkan keceriaan menjadi ciri khas dari outfit visual dari Blackpink ini. Mini dress dengan pola jaring yang dikenakannya merupakan keluaran dari brand Fluffy dengan harga £45 (sekitar Rp873 ribu). Kardigan yang membalut mini dress Jisoo pun merupakan produk dari brand yang sama dengan harga £90 (sekitar Rp1,7 juta).

Jennie

Motif bunga cantik pada kardigan dan bra yang dikenakan oleh Jennie merupakan koleksi dari brand yang sama dengan yang dikenakan oleh Jisoo. Fluffy menjual seri Pink Lady Garden untuk sepasang baju tersebut dengan harga £30 (sekitar Rp582 ribu) saja untuk bra dan £75 (sekitar Rp1,4 juta) untuk kardigannya.

Rok yang dikenakan Jennie merupakan koleksi dari brand serupa. Namun, diinformasikan bahwa rok tersebut telah habis terjual sehingga tidak diketahui harga pastinya.

Rose Busana manis yang dikenakan oleh vokalis utama dari Blackpink ini merupakan koleksi dari brand baju Korea Selatan Why Not Us. Kemeja dengan motif flanel tersebut merupakan hasil modifikasi pada bagian lengan dari versi asli yang dijual dengan harga 75 ribu won (sekitar Rp925 ribu). Uniknya, rok yang dikenakan oleh Rose juga merupakan hasil modifikasi dari shirred top dari brand serupa yang dibanderol seharga 58 ribu won (sekitar Rp715 ribu). Lisa Baju yang dikenakan oleh Lisa bisa dikatakan sebagai baju dengan harga paling tinggi ketimbang busana yang dikenakan oleh anggota lainnya. Sweater merah yang dikenakan oleh Lisa merupakan fitted sweater keluaran brand GCDS yang dibanderol sebesar $498 (sekitar Rp7,3 juta). Sedangkan rok bermotif bunga yang dikenakan rapper Blackpink ini merupakan koleksi dari brand Fluffy yang dijual dengan harga 55 poundsterling (sekitar Rp1 juta).