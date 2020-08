Selain Lady Gaga yang menyita perhatian dengan kostum 'social distancing', The Weeknd yang nama aslinya Abel Tesfaye, pun menjadi sorotan publik karena wajahnya berlumur darah dan babak belur di MTV Video Music Awards 2020.

Kehadirannya itu langsung membuat netizen bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah The Weeknd mengalami kecelakaan sesaat sebelum tampil di MTV VMA 2020?

Menurut laman Marie Claire, jawabannya tidak. Apa yang ditampilkan The Weeknd adalah sesuatu yang kelam tapi penuh makna. Dia menggunakan riasan wajah ala-ala orang yang baru saja dipukuli hingga berlumuran darah.

Ada alasan khusus kenapa The Weeknd tampil seperti itu, jawabannya adalah representasi dari gayanya di video klip 'Blinding Lights'. Di video tersebut, dia memang tampil dengan pesona babak belur berlumuran darah.

Dalam video klip yang berhasil menyabet 'Video of the Year' MTV VMA 2020 itu, The Weeknd diperlihatkan habis dipukuli oleh penjaga, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan mendapati dirinya berlumuran darah dan pakaiannya sangat kacau. Tampilan serupa pun ternyata dia perlihatkan di SNL.

"Saya tidak ingin mempromosikan mengemudi dalam keadaan mabuk, tapi itulah sesuatu yang gelap," katanya pada Esquire.

Jika menarik momen ini lebih jauh, diketahui bahwa video klip tersebut bagian dari film pendek untuk album terbarunya, After Hours. Dalam film pendek tersebut, dia berjalan di sekitar kota dengan hidung patah dan mata bengkak. Marie Caire menilai, tampilannya di VMA 2020 itu lebih mirip dengan tampilan dia di After Hours dibandingkan Blinding Lights, terlebih setelan merah yang dia kenakan, itu pun bisa Anda lihat di video After Hours. Kemudian di VMA 2020, saat The Weeknd menerima penghargaan pertamanya untuk Best R&B, dia menghindari komentar mengenai wajahnya demi pesan penting: "Sangat sulit bagi saya untuk merayakannya sekarang dan menikmati momen ini, jadi, saya hanya akan mengatakan, keadilan untuk Jacob Blake dan keadilan untuk Breonna Taylor," ungkapnya di panggung MTV VMA 2020.