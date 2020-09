KABAR mengenai Amanda Manopo selalu jadi perbincangan hangat di media sosial. Isu kedekatannya dengan Billy Syahputra semakin gencar terdengar usai mereka menjadi muse Anne Avantie belum lama ini.

Amanda Manopo sendiri selalu membawa kabar menggoda di Instagram. Bagaimana tidak, dia rutin sekali menjalani pemotretan profesional dengan berbagai konsep, yang terbaru adalah mandi kembang. Entah alasannya apa, tapi fotonya itu langsung hits dibandingkan yang sebelumnya.

Berkolaborasi dengan fotografer Winston Gomez, Amanda Manopo diubah menjadi sosok yang berbeda dari biasanya. Mulai dari rambut hingga ekspresi wajah yang cenderung lebih nakal. So, sudah penasaran ingin mengintip Amanda Manopo mandi kembang?

1. Ekspresi nyamping

Konsep foto kali ini sepertinya ingin menonjolkan sisi dewasa dari Amanda Manopo. Ekspresi nyamping ini misalnya, terlihat sekali bagaimana fotografer mengarahkan Amanda untuk tampil lebih mature, beda dari biasanya yang terkesan lebih girly young.

Di sini, kita juga bisa lihat betapa cantiknya makeup dari kekasih Billy Syahputra tersebut. Detail freckles di bawah matanya memberi nuansa western yang tak biasa. Taburan bunga di sekujur tubuhnya pun terlihat sangat menggoda.

2. Merem manja

Nah, kalau ini ekspresi Amanda Manopo yang sulit dijelaskan. Meski begitu, Anda bisa lihat sendiri bagaimana dia berusaha untuk terlihat memiliki 'jiwa' saat pemotretan berlangsung. Gerakan tubuhnya yang menggoda seperti ini dijamin bikin para jomblo susah bobo, yakan?

Di foto ini pun kita bisa lihat kalau Amanda Manopo benar-benar menutupi tubuhnya hanya dengan bunga. Ya, walau ada kemungkinan juga dia menggunakan baju daleman yang kemudian ditutupi kelopak bunga mawar.

3. So gorgeous!

The one and only, Amanda Manopo. Dia benar-benar pandai berekspresi di depan kamera. Karena itu juga sepertinya dia rutin sekali menjalani pemotretan. Tapi, foto ini membuktikan kalau dirinya memang selalu berhasil menciptakan foto yang menarik. Kira-kira konsep foto apalagi yang akan ditampilan Amanda Manopo, ya?