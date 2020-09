Setiap lulusan sekolah menengah memiliki keinginan untuk bisa melanjutkan studi ke bangku kuliah. Namun, tak semua lulusan sekolah menengah memiliki kesempatan tersebut. Adanya kendala masalah finansial biasanya menjadi alasan untuk memilih mencari pekerjaan terlebih dahulu. Dengan bekerja terlebih dulu, mereka akan lebih mampu secara finansial tanpa membebani siapapun.

Kenyataannya, kuliah sambil bekerja tidaklah mudah. Ada saja kendala yang muncul, seperti kesulitan mengatur jadwal dan terbatasnya jurusan yang disediakan. Selain itu, tak semua universitas menerima calon mahasiswa yang sudah bekerja. Sementara, jenjang pendidikan memiliki pengaruh yang besar dalam perusahaan, terutama untuk kenaikan jabatan dan gaji yang diterima karyawan.

Melihat kondisi ini, BINUS Online Learning meluncurkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Selasa (1/9). Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk Seminar Online ini mengusung tema “Boost Your Career During This Pandemic”.

Seminar Online ini menghadirkan narasumber terpercaya di bidangnya, diantaranya Gema Buana Putra (VP of People Strategy Tiket.com), Nita Felia Pambudi (Business Development GreatNusa.com), Wirianto (Chief Technology Officer PT Asaba Computer Centre) yang juga merupakan alumni dari jurusan Sistem Informasi di BINUS Online Learning serta Agus Putranto (Director BINUS Online Learning). Peluncuran program RPL ini diikuti oleh 357 peserta via Zoom dengan dimoderatori oleh Titan selaku ketua program studi Sistem Informasi - BINUS Online Learning.

Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah mengajak para pekerja yang berencana mengejar gelar sarjana, akan berkenalan program pembelajaran jarak jauh dari BINUS. Melalui sistem virtualnya, maka dari itu BINUS Online Learning mempersembahkan sebuah program bernama Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL.

Direktur BINUS Online Learning, Agus Putranto mengatakan BINUS Online Learning adalah perguruan tinggi swasta pertama yang mendapatkan izin dari pemerintah mengenai pembelajaran jarak jauh sejak tahun 2014.

“BINUS mengembangkan suatu Learning Management System (LMS) yang hanya menggunakan satu perangkat komunikasi dari sesi perkuliahan hingga ujian melalui online. BINUS Online Learning menawarkan metode pembelajaran ada 16 sesi perkuliahan, seperti video conference lecturing, sesi tutorial, dan sesi pertemuan online,” ungkap Agus dalam penjelasannya melalui Zoom.

Melalui RPL diharapkan dapat menjadi solusi buat kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tanpa harus mengorbankan pekerjaan atau waktu belajar yang terbatas. Apalagi pengalaman kerja yang kamu pegang dapat dikonversi untuk memotong SKS.

Wirianto, Chief Technology Officer PT Asaba Computer Centre, yang juga merupakan alumni dari jurusan Sistem Informasi di BINUS Online Learning membagikan pengalamannya selama menjadi mahasiswa.

Menurutnya, belajar online membuat lebih mudah memahami pelajaran karena lebih aktual dengan pekerjaannya, sehingga ia bisa langsung korelasikan dan memahami dengan baik bahkan lebih menarik dengan saling update dan tukar info dengan mahasiswa lainnya.

Selain itu, ia pun membagikan merasa bahwa pembelajaran online adalah metode pembelajaran yang tepat.

“Kalau kita ikuti semua kemampuan kita menulis dibangun sejak awal jadi lebih mudah saat kita menghadapi skripsi, jadi itu yang saya alami pada hakikatnya pembelajaran atau kuliah online adalah metode pembelajaran yang tepat,” ungkapnya.

RPL merupakan program yang disiapkan BINUS Online Learning untuk melanjutkan pendidikan bagi kamu lulusan SMK atau sederajat yang sudah bekerja dengan pengalaman di dunia kerja minimal tiga tahun. Tak hanya kuliah namun pengalaman kerja yang kamu miliki akan memudahkanmu dalam mengatur jadwal dan biaya. Selain itu, program ini diharapkan membantu perusahaan menemukan pekerja yang memenuhi kriteria.

Program BINUS Online Learning ini memungkinkanmu untuk mengambil maksimal 15 mata kuliah saja pada lima program studi yang tersedia. Bisa dikatakan, perkuliahan dengan sistem online ini lebih pendek dibandingkan kelas reguler. Jangan cemaskan jadwal dan biaya kuliah juga, karena kamu bisa menyesuaikannya dengan jam kerja dan penghasilan yang diperoleh setiap bulannya.

Keunggulan dan Keuntungan Program RPL BINUS Online Learning, diantaranya :

- Lulus lebih cepat

- Hebat Biaya

- Fleksibilitas Perkuliahan Online

Agus melanjutkan, mata kuliah yang akan diakui ini akan dipotong 50% dari biaya mata kuliah reguler BINUS Online Learning, jadi jumlah mata kuliah yang akan diakui ini antara 5 - 15 mata kuliah, berarti akan hemat biaya dan hemat waktu kuliah.

“Ada 5 Jurusan atau program studi yang ditawarkan dalam program RPL di BINUS Online Learning mencakup Manajemen Bisnis, Akuntansi, Sistem Informasi, Teknik Industri, dan Teknik Informatika. Sementara syarat yang wajib dipenuhi untuk mengikuti program dari BINUS Online Learning adalah sudah dinyatakan lulus dari sekolah menengah umum atau kejuruan atau sederajat,” papar Agus.

Selain itu, lanjut Agus, calon mahasiswa harus mempunyai pengalaman kerja minimal tiga tahun. Adanya program ini maka dapat meningkatkan pendidikan dengan mengajukan pengalaman kerja yang telah dimiliki ke dalam pengakuan matakuliah di BINUS Online Learning.

Perkuliahan dengan program RPL akan dimulai pada November 2020. Peserta yang tertarik dapat langsung mengunjungi website binus.edu/admission dan mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan informasi lengkap terkait syarat dan ketentuan yang harus diikuti.

