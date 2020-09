Putra sulung dari musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini telah berusia 23 tahun. Ulang tahun ke 23 Al Ghazali itu jatuh pada hari ini, Selasa (1/9/2020).

Pria yang akrab disapa Al ini pun kebanjiran ucapan selamat, baik dari para fans maupun keluarga. Bahkan, masing-masing keluarga pun memposting foto tersebut untuk mengungkapkan kebahagiaan pemuda berwajah tampan tersebut.

Lantas seperti apa kebahagiaan para keluarga di hari ulang tahun Al? Simak sama-sama yuk.





Ucapan selamat dari sang adik

Sebagai anak pertama, Al dikaruniai dua orang adik yang enggak kalah ganteng nih Okezoners. Bahkan, adik-adik Al ini telah mempersiapkan kejutan dengan hiasan balon foil bertuliskan Happy Bday dan angka 23 sesuai dengan usianya di tahun ini.

"Happy Milad 23 Kk Al @alghazali7 pokoknya semakin dua tiga plus....... Semoga selalu dicintai Allah SWT.. Aamiin," tulisnya di akun Instagram.

Sang bunda tercinta pun enggak mau kalah dari Dul

Enggak mau kalah dari Dul, bunda Maia juga turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak tercintanya itu. Meski tidak bisa berfoto bersama Al layaknya El dan Dul, bunda Maia pun membagikan foto lamanya bersama Al. Ia pun menuliskan kalimat yang indah untuk sang putra.

"Happy Birthday, Son !!! @alghazali7 yang ke 23 tahun.

Semoga kamu makin dewasa, makin sholeh, makin sukses, makin bahagia, makin baik segalanya. Always proud of you. Bunda and Daddy @irwanmussry always love you," tulis bunda Maia.

Disana, bunda Maia juga terlihat cantik dengan gaya rambut yang dikepang sembari melambaikan tangan. Disisi lain, Al juga terlihat cool banget dengan tatapan mata yang menunduk ke bawah.

Papa tiri Al juga enggak kalah heboh Suami Maia Estianty, Irwan Mussry kini resmi menjadi ayah tiri Al. Pengusaha ini pun enggak kalah heboh ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Al. Lihat saja, ia membagikan foto saat dirinya dan Al sedang tertawa lepas di sebuah pantai. Irwan terlihat mengenakan pakaian kasual, sedangkan Al terlihat mengenakan batik. Irwan pun mengucapkan selamat dengan bahasa inggris. "Happy 23rd Birthday @alghazali7 - may today be filled with love and laughs, and all your tomorrows be blessed with everything good in life! Much Love, Dad (Selamat ulang tahun yang ke-23 @alghazali7, semoga hari-harimu diisi dengan cinta dan kebahagiaan, dan masa depanmu akan dipenuhi dengan segala kebaikan, sayang kamu, ayah)," tulis Irwan.