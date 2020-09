SUPERMODEL terkenal Bella Hadid memang diketahui mengidap lyme disease. Penyakit ini, membuat radang pada persendian, kesulitan kognitif, kelelahan kronis, dan gangguan tidur, bahkan setelah perawatan antibiotik.

Perempuan kelahiran AS, 24 tahun lalu ini memang telah cukup lama dikenal mengidap lyme disease. Ia mengungkapnya dalam sebuah pidato pada acara Global Lyme Alliance Gala di New York pada tahun 2016 lalu.

Tidak bosan-bosannya, Bella kembali mengampanyekan pentingnya kesadaran akan penyakit akut sekaligus kronis ini melalui Instagramnya. Ia membagikan infografis terkait penyakit yang telah “merenggut masa mudanya” tersebut di Instagram story-nya.

Sejak didagnosis pada tahun 2012, gadis keturunan Palestina-Belanda ini mengakui bahwa ia merasakan setidaknya 10 gejala setiap harinya sejak sekitar usia 14, namun menjadi semakin agresif pada saat saya berusia 18.

Lyme disease adalah penyakit yang disebarkan ke manusia melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Ia awalnya terlihat dari gejala ruam kulit berbentuk “bull’s eye”.

Gejala dari penyakit ini menyerang berbagai macam organ mulai dari organ dalam seperti hati dan otak hingga jaringan konektif seperti persendian dan otot. Gejala yang dirasakan beraneka ragam, mulai dari sakit kepala dan disorientasi, kesulitan bernapas, nyeri otot dan persendian, demam dan berkeringat, hingga kelelahan kronis. Gejala-gejala ini dirasakan 70-80% orang yang terinfeksi.

Menurut US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kebanyakan pasien lyme disease yang diobati dengan antibiotik di fase awal dapat pulih, terutama dengan perawatan selama satu bulan. Meskipun demikian, infeksi lyme disease bisa menjadi parah atau berkepanjangan dalam beberapa kasus.

Pada kasus inilah, pasien membutuhkan penanganan spesialis dari rumah sakit. Dengan perawatan yang tepat, seluruh gejala yang dirasakan membaik sepanjang waktu.

Guna menghindari gigitan kutu yang berbahaya ini, pastikan Anda selalu mengenakan pakaian tertutup dan berwarna cerah ketika berada di alam terbuka. Warna pakaian yang cerah dapat membantu mendeteksi pergerakan kutu dan serangga yang hinggap di pakaian Anda dengan mudah. Gunakan pula produk anti-serangga di pakaian dan kulit Anda.

Selain itu, pastikan Anda hanya bergerak dan berjalan pada area terbuka dan menghindari rerimbunan yang dapat menjadi sarang serangga. Pun ketika Anda hendak mengusir serangga di tubuh Anda, hindari kontak fisik langsung dengan tangan Anda.

Bella Hadid bukan satu-satunya dalam keluarga yang mengidap penyakit ini. Sang ibu, Yolanda dan adik, Anwar juga mengidap penyakit yang sama.

Tak lama lalu, bintang pop muda Justin Bieber juga mengungkap bahwa ia mengidap penyakit yang sama.

