Oscar Lawalata akhirnya memilih untuk membuka jati dirinya. Selama ini dia sering bungkam soal kehidupan pribadinya.

Namun kali ini Oscar memilih untuk come out. Dia memilih untuk membuka jati dirinya dengan menjelaskan kepada publik via Youtube bahwa dia memutuskan untuk menjadi wanita seutuhnya.

"Nama baru saya Asha Smarra Darra. Kalau orang manggil saya Asha saya senang. Tapi kalau mereka memanggil saya Oscar tak masalah. Mereka sudah kena Oscar, its oke, its only a name," ujar Oscar dalam video Youtube berjudul The Untold Story Oscar Lawalata, Panggil Aku Asha.

 

Oscar juga menjelaskan, waktu dia memilih untuk menjadi wanita seutuhnya kepada ibundanya, dan saudaranya Mario keduanya tidak langsung oke. Mereka banyak pertanyaan kepada Oscar.

Memang, lanjut Oscar, butuh waktu yang lama buat ibundanya Reggy Lawalata dan Mario untuk memahami keinginannya menjadi wanita seutuhnya.

Apalagi di Indonesia memang masih banyak polemik tentang seseorang yang memilih menjadi transgender. Namun pelan-pelan masyarakat terutama generasi milenial sudah mulai memahami keberadaan transgender sebab mereka generasi yang lebih open minded ya.

(DRM)