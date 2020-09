Penampilan Lady Gaga di MTV Video Music Awards 2020 atau MTV VMA 2020 memang menjadi sorotan utama. Bukan hanya soal busana 'social distancing'-nya yang mencengangkan, tapi ada hal lain yang dipuji banyak orang dari Lady Gaga di acara besar tersebut.

Ya, di salah satu sambutan kemenangannya, Lady Gaga mengajak masyarakat untuk disiplin pakai masker demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Pelantun 'Rain on Me' tersebut berharap tidak ada lagi masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan, salah satunya pakai masker.

"Dan saya mungkin akan merusak semuanya. Kenakan masker, tanda bahwa Anda menghargai," kata Gaga di panggung MTV VMA 2020, belum lama ini.

Di momen itu, Gaga ternyata mengenakan masker buatan desainer Indonesia Mety Choa dengan labelnya Maison Met.

Mengetahui aksi Lady Gaga, Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus memberikan respons positif. Melalui Twitter, Tedros menjelaskan, apa yang dilakukan Gaga adalah suatu hal yang luar biasa. "You're definitely not a broken record to remind people #WearAMask," kata Tedros.

Dia melanjutkan, sikap yang ditunjukan Lady Gaga adalah bentuk solidaritas bersama untuk menghentikan pandemi yang terus memakan korban jiwa. Ajakan itu pun dinilai sangat penting supaya semakin banyak orang yang mengenakan masker demi kesehatan seluruh manusia. "Itu adalah tanda solidaritas sekaligus bentuk proteksi diri untuk menjamin kesehatan semua orang. Jadilah orang baik dan menolong sesama dengan menghentikan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat," sambungnya. Di akhir keterangan, Tedros mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Lady Gaga di MTV VMA 2020. "Dan dari hati terdalam, selamat atas kemenanganmu di MTV VMA 2020," tulis Tedros. Pernyataan Tedros itu langsung disukai lebih dari 1,6 ribu netizen. Terpantau juga di sana ada 378 netizen membagikan ulang pernyataan Tedros yang begitu positif. So, ayo disiplin pakai masker untuk kebaikan kita semua!