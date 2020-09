Marion Jola tengah menanti rilisnya single terbaru dia bertajuk 'Jam Rawan' berkolaborasi dengan Nino RAN. Direncanakan, lagu baru tersebut bisa didengar masyarakat pada 4 September 2020.

Dalam proses menuju rilis, Marion Jola kerap membagikan secuil bagian dari video klip ataupun musik lagu 'Jam Rawan' tersebut di Instagram. Di sisi lain, Lala pun masih suka membagikan foto yang mengundang netizen mau berkomentar.

Salah satunya foto Lala mengenakan bra sport abu-abu yang menggoda. Foto selfie tersebut terlihat sangat edgy dengan pesona wajah Lala yang memikat.

Diketahui, Lala mengenakan bra sport keluaran Calvin Klein seharga Rp278 ribuan. Pakaian tersebut membuat dadanya terkespos cukup lebar, tapi tidak terlihat vulgar.

Baca Juga : Rayakan Anniversary Pernikahan Ke-3, Raisa: Tertawa Seumur Hidup Bersamamu

Dari foto ini, poin of view yang coba diperlihatkan adalah wajahnya yang manis. Matanya benar-benar terlihat memancarkan aura kecantikan. Terlebih rambutnya yang dibiarkan terurai memberi kesan santai tapi tetap menggoda.

Foto tersebut Lala bagikan untuk menyemangati pengikutnya di Instagram. "Good morning (love) Hope you day start amazing just like mine," kata Lala di keterangan foto.

Sebelumnya, Lala sudah membagikan foto serupa di Instagram 5 hari yan lalu. Di foto itu, dia memperlihatkan tubuhnya lebih banyak daripada foto baru ini. Dia terlihat segar dengan riasan wajah khas Lala dan gaya foto edgy super keren. Usai membagikan foto dengan bra sport, Anya Geraldine terpantau mengomentari unggahan Marion Jola tersebut. "Ma bebe," tulis Anya. Lala pun kemudian membalas komentar tersebut, "Mon bebe," kata Lala. Tidak hanya Anya, netizen pun sepertinya jatuh cinta dengan pesona Lala di sini. "Woy cantik banget," komen @vinii_marcelina**. "Terima kasih, pagi yang menyegarkan mata," kata @dickyfa***. "Ini kan pap yang tadi kamu kirim ke aku," komen halu @dearbooll****. "Ada yang ingin ku pegang tapi bukan janji," celetuk @dyan***. "Definisi cantik enggak usah putih," ujar @tisya****.