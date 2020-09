EPISODE terakhir drama It’s Okay to Not Be Okay nampaknya sangat membekas di hati para penggemarnya. Dua episode terakhirnya sukses mendapatkan animo yang besar.

Menurut data ABG Nielson, dua episode terakhir drakor ini meraih rating 7.3 persen dan 8.5 persen. Sosok Ko Moon Young (Seo Ye-Ji) pun dianggap sebagai salah satu kunci suksesnya drama tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain penampilan Kim Soo Hyun yang tampan, kehadiran sosok Seo Ye-Ji dalam drama It’s Okay to Not Be Okay berhasil mencuri perhatian para penonton hingga drama berakhir.

Tidak hanya pelajaran hidup yang menarik serta kisah cinta antara Ko Moon Young dan Moon Kang Tae yang romantis, mata kita juga dimanjakan oleh gaya dan tampilan sosok penulis buku anak-anak yang selalu terlihat fashionable dengan paduan outfit mewah dan menawan di setiap episodenya.

Perhiasan yang digunakan oleh Seo Ye-Ji juga tidak luput dari pandangan para penonton. Di episode terakhirnya, Ko Moon Young terlihat menggunakan berbagai koleksi kalung, cincin, ataupun anting yang menawan dari Celine, Louise Vuitton, Chanel hingga beragam merek ternama lainnya.

Berikut koleksi perhiasan yang dikenakan oleh karakter Ko Moon Young di It’s Okay to Not Be Okay di episode terakhirnya:

CELINE

Pada episode terakhir It’s Okay to Not Be Okay, di satu kesempatan Seo Ye Ji terlihat mengenakan koleksi CELINE Maillon Triomphe Pompons Earrings In Brass With Gold Finish. Produk brand asal Paris, Prancis ini dibanderol dengan harga €680 atau sekitar Rp12 jutaan. Anting ini membuatnya terlihat lebih fresh dan ceria. Pada sebuah jumpa pers, aktris cantik ini juga terlihat mengenakan koleksi anting dari CELINE ini.

BOUCHERON Anting mewah dari brand Prancis, BOUCHERON juga ikut mewarnai episode terakhir drama Korea ini. Seo ye Ji terlihat dua kali mengenakan koleksi anting bernama BOUCHERON Serpent Bohème Single Stud Earring S And XS Motifs seharga USD4.910 atau sekitar Rp72 jutaan. Koleksi anting ini tersedia dalam emas putih maupun kuning dengan paduan berlian yang indah akan membuat seseorang yang memakainya terlihat lebih cantik dan anggun. FRED Pada episode pamungkas drama It’s Okay to Not Be Okay, sosok Ko Moon Young terlihat beberapa kali mengenakan koleksi perhiasan dari brand ternama Fred, mulai dari cincin hingga anting dengan berbagai model. Pada suatu adegan, Seo ye Ji terlihat memadukan baju bercorak floral yang angun dengan koleksi anting bernama FRED Ombre Féline Earrings dengan emas kuning sebesar 18 karat dan berlian untuk melengkapi keindahannya. Anting ini dibanderol dengan harga €16.700 atau senilai Rp290 jutaan. Pada adegan lainnya, Seo Ye Ji memadukan baju yang lebih gelap dengan koleksi perhiasan dari brand FRED lainnya, yaitu FRED Chance Infinie Ring dan Chance Infinie Earrings. Kedua perhiasan ini terbuat dari rose gold dengan dilengkapi dengan berlian 18 karat. Harganya dibandrol masing-masing €5,600 dan €3,200 atau senilai Rp97 jutaan dan Rp55 jutaan. LOUIS VUITTON

Di beberapa adegam, Seo Ye Ji terlihat mengenakan beberapa koleksi perhiasan dari brand ternama Louis Vuitton untuk melengkapi outfitnya, seperti anting bandul LOUIS VUITTON B Blossom Earrings, Yellow Gold, White Gold & Diamonds seharga USD8.300 atau sekitar Rp122 jutaan yang ia padukan dengan dress bergaya Victorian.



Di adegan lain, ia terlihat memadukan t-shirt casual dengan kalung LOUIS VUITTON B Blossom Pendant, Yellow Gold, White Gold, Onyx & Diamonds, seharga USD14.600 atau setara dengan Rp216 jutaan yang terlihat feminin. Seo Ye Ji juga terlihat sangat anggun dan menawan ketika sedang berbicara di atas panggung dengan mengenakan koleksi LOUIS VUITTON Bionic Earrings Chains and Rings sebagai aksesoris tambahannya. BULGARI Di menit-menit awal, penonton dihibur oleh suasana yang dark namun romantis antara Ko Moon Young dan Moon Kang Tae. Seo Ye Ji terlihat anggun mengenakan gaun hitam yang dipadukan dengan BULGARI Serpenti Ring dan Earrings sehingga menambah kesan elegan dari sosok Ko Moon Young. Kedua koleksi perhiasan emas putih 18 karat yang dilengkapi bebatuan zamrud dan berlian tersebut masing-masing ditawarkan dengan harga USD7.150 atau sekitar Rp105 jutaan dan €29.400 atau senilai Rp509 jutaan. TIFFANY & CO Pada suatu kesempatan, Seo Ye Ji mengenakan koleksi kalung dari Tiffany & Co. yang bernama TIFFANY T Smile Pendant Necklace seharga USD1.100 atau senilai Rp16 jutaan. Kalung elegan nan sederhana ini dipadukan dengan baju sabrina sehingga Seo Ye Ji dapat menonjolkan keindahan lehernya.