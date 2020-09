Rona kebahagiaan Penyanyi Raisa terpancar maksimal hari ini. Bagaimana tidak, hari ini ia merayakan hari pernikahannya ke-3 dengan Hamish Daud.

Pasangan Raisa dan Hamish Daud menikah pada 3 September 2017. Mereka memutuskan mengikat janji sehidup semat berdua selamanya di Ayana Midplaza, Sudirman, Jakarta Pusat. Pada momen itu, pernikahan Raisa ini menjadi hari patah hati nasional.

Jika mengingat kembali momen pernikahannya, Raisa dan Hamish Daud memutuskan untuk menggunakan adat Sunda sebagai tema utama akad nikahnya. Mereka pun terlihat sangat serasi dengan balutan busana adat tanah kelahiran Raisa itu.

Setelah menjalani biduk rumah tangga selama 1 tahun 5 bulan, tepatnya pada 12 Februari 2019, buah cinta mereka terlahir ke bumi. Raisa dan Hamish Daud menamainya Zalina Raine Wyllie. Pasangan ini memutuskan untuk merahasiakan wajah putri cantiknya tersebut di media sosial, hingga sekarang.

Rumah tangga Raisa dan Hamish jauh sekali dari isu miring. Mereka berdua tampak sangat sempurna sebagai pasangan. Raisa pun mengutarakan rasa bahagianya itu di unggahan Instagram terbarunya.

Ya, menurut Raisa sosok Hamish Daud adalah pria yang selalu bisa membuatnya tertawa setiap hari. Karena itu, dia ingin sekali menghabiskan waktunya untuk tertawa bersama Hamish sepanjang waktu hingga dipisahkan maut.

"To a lifetime of laughter with you. Happy 3rd wedding anniversary my love @hamishdw," tulis Raisa di keterangan foto yang dia bagikan 2 jam yang lalu. Foto tersebut hingga berita ini dimuat di Okezone, sudah mendapat 367 ribu lebih likes dari netizen.

Di unggahan itu, Raisa memperlihatkan foto pernikahannya dengan Hamish Daud. Mereka terlihat tertawa bersama dan tatapan Raisa ke Hamish menggambarkan kebahagiaan yang tak terkira. Beberapa selebriti mengucapkan selamat dan menghaturkan dia terbaik untuk kelanggengan rumah tangga Raisa dan Hamish. "Happy Anniversary lovebirds," kata Aktris senior Rima Melati. "Happy anniversatry you two," kata influencer @lucadaleco. "Sayangnyaaa. Semakin tumbuh menguat cinta kalian berdua Yaya Hamish," ungkap Penyanyi Widi Mulia. "Happy 3rd anniversary," kata Desainer Didiet Maulana. "Happy anniversary," tulis Sandra Dewi. "I love you," komen Hamish.