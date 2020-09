PENYANYI cantik Marion Jola memang menjadi salah satu artis yang suka berpose di Instagram. Artis cantik yang kerap dipanggil Lala ini pun suka membagikan foto-foto yang menggoda kaum Adam.

Salah satunya foto Lala mengenakan bra sport abu-abu yang menggoda. Foto selfie tersebut terlihat sangat edgy dengan pesona wajah Lala yang memikat.

Diketahui, Lala mengenakan bra sport keluaran Calvin Klein seharga Rp278 ribuan. Pakaian tersebut membuat dadanya terkespos cukup lebar, tapi tidak terlihat vulgar.

Foto tersebut Lala bagikan untuk menyemangati pengikutnya di Instagram. "Good morning (love) Hope you day start amazing just like mine," kata Lala di keterangan foto.

Marion Jola tengah menanti rilisnya single terbaru dia bertajuk 'Jam Rawan' berkolaborasi dengan Nino RAN. Direncanakan, lagu baru tersebut bisa didengar masyarakat pada 4 September 2020. Dalam proses menuju rilis, Marion Jola kerap membagikan secuil bagian dari video klip ataupun musik lagu 'Jam Rawan' tersebut di Instagram.

