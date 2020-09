Ada kabar gembira nih, datang dari platform belanja online oranye! Sebentar lagi, e-commerce terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ini akan mengobati kerinduan kamu dengan Kpop Idol kesayangan kamu, GFriend. Yup, kali ini, Shopee akan kembali mendatangkan girl group GFriend dalam gelaran ‘TV Show Shopee 9.9 Super Shopping Day bersama GFriend’! Acara televisi yang diselenggarakan sebagai perayaan promo puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day yang selalu ditunggu-tunggu ini, akan ditayangkan secara langsung pada tanggal 9 September mendatang pukul 19.00 - 21.00 WIB di Shopee Live, Youtube Shopee Indonesia, SCTV, Indosiar, RCTI, dan MNC TV.

Siapa sih yang ga tahu Gfriend…. ? Yups benar Gfriend merupakan salah satu top girl group asal Korea Selatan saat ini, GFriend telah memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi. Sebut saja penghargaan Best Dance Performance dari Seoul Music Awards tahun 2019, Best Female Group dari Golden Disc Awards tahun 2019, dan Bonsang Award dari Soribada Best K-Music Awards tahun 2020. Baru-baru ini, GFriend juga kembali menyapa penggemar mereka dengan mini-album terbaru yang berjudul : `Song of the Sirens’ dengan single ‘Apple’ yang sangat catchy. Seperti lagu-lagu GFriend sebelumnya, ‘Apple’ mendapat respon yang sangat positif dari netizen di seluruh dunia. Bahkan, jumlah views video musik untuk lagu ini berhasil melampaui angka 3,7 juta hanya dalam kurun waktu 16 jam setelah perilisan! Tidak hanya itu, mini-album : 'Song of the Sirens’ pun berhasil terjual lebih dari 45,000 buah di hari kedua penjualan. Prestasi yang mengagumkan, bukan?

Buat kamu yang belum tahu, ini bukan kali pertama bagi Shopee untuk memboyong girl group besutan Source Music Entertainment ini. Sebelumnya, GFriend pun pernah tampil dalam panggung spektakuler Shopee dalam acara ‘Shopee 11.11 Big Sale TV Show bersama GFriend’ yang ditayangkan bulan November 2019 kemarin. Tak perlu dipertanyakan lagi, GFriend dengan penuh semangat membawakan penampilan yang sempurna dalam acara tersebut hingga memukau penonton, baik yang berada di lokasi maupun yang menonton dari rumah masing-masing. Keceriaan mereka di atas panggung menjadi satu dari banyak hal yang membekas di hati para penggemar.

Tentunya, penampilan GFriend dalam ‘TV Show Shopee 9.9 Super Shopping Day bersama GFriend’ nanti tidak akan kalah seru dari sebelumnya! Selain dapat melihat Sowon dan kawan-kawan membawakan lagu-lagu terbaru mereka, ada pula sesi Special Chit Chat hangat yang pastinya tidak boleh kamu lewatkan. Masih ingat gemasnya Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB, dan Umji saat memainkan Goyang Shopee? Ya, akan ada juga sesi Shopee Games lainnya. Kira-kira, games-games seru dari Shopee mana yang akan GFriend mainkan kali ini? Apakah Shopee Candy yang akhir-akhir ini jadi favorit pengguna? Atau mungkin Shopee Joget dengan lagu-lagu catchy-nya? Apapun itu, kamu pastinya tidak boleh ketinggalan penampilan spesial GFriend nanti, ya!

Tak hanya GFriend, sejumlah bintang papan atas Indonesia pun akan turut memeriahkan TV Show perayaan puncak kampanye 9.9 Super Shopping Day di Shopee! Ada Nella Kharisma dan Dory Harsa yang akan menghibur kamu dengan penampilan spesial mereka. Dikabarkan punya hubungan yang semakin erat, Nella Kharisma dan Dory Harsa akan memperdengarkan lagu terbaru mereka untuk pertama kalinya secara eksklusif di TV Show ini! Tidak hanya itu, Nella Kharisma dan Dory Harsa juga akan memberikan pengumuman spesial yang telah dinantikan banyak orang. Kira-kira, apa yang akan diumumkan nanti, ya? Apalagi, baru-baru ini sempat viral bocoran undangan pemberkatan nikah Nella Kharisma dan Dory Harsa! Pasti makin penasaran, kan? Untuk mengetahuinya, tentu kamu perlu menyaksikan TV Show spesial ini!

TV Show Shopee 9.9 Super Shopping Day pun akan semakin berwarna berkat penampilan selebriti favorit warganet yang sudah lama tidak menampakkan wajahnya dalam layar kaca tanah air. Di acara TV 9.9 Super Shopping Day ini, kamu dapat menyaksikan penampilan perdana the one and only Princess Syahrini setelah mengucapkan janji pernikahan dengan Reino Barack. Mengingat hal tersebut, penampilan Syahrini pastinya akan menjadi satu hal yang sangat dinanti-nantikan!

Tidak hanya Nella Kharisma dan Syahrini, Ayu Ting Ting pun juga akan turut menghebohkan panggung Shopee nanti. Masih ingat video Akang Kendang Ayu Ting Ting yang viral di media sosial beberapa waktu lalu? Kira-kira siapakah orang beruntung yang akan Ayu Ting Ting ajak untuk ber-akang kendang di atas panggung nanti?

Kehebohan dan seruaan ‘TV Show Shopee 9.9 Super Shopping Day bersama GFriend’ tidak berhenti sampai di situ. Akan ada serangkaian sesi permainan dengan hadiah spesial yang bisa kamu ikuti. Ada segmen Goyang Shopee dan Shopee Tangkap berhadiah spektakuler! Mulai dari emas 10 gram, Honda Jazz RS CVT, TV Samsung 43 inci, iPhone 11, Honda PCX 150 CBS, sampai Toyota Innova Venturer yang bisa kamu bawa pulang! Kapan lagi bisa dapat motor, mobil, emas batangan, TV, atau iPhone hanya dengan memainkan Goyang Shopee?

Puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day tentunya belum lengkap tanpa promo belanja, bukan? Untuk kamu pecinta promo, ada dua segmen Flash Sale Kilat Rp99 yang tidak boleh kamu lewatkan! Pasang pengingat di ponsel pintar kamu dan pastikan koneksi internetmu tidak lambat supaya kamu bisa check out produk incaran dengan mudah ketika Flash Sale Kilat Rp99 nanti berlangsung, ya!

Tidak hanya Flash Sale Kilat Rp99, ada pula Super Brands Promo dari brand kesayangan kamu. Mau tampil glow up saat masa work from office tiba? Ada promo spesial dari Maybelline, Unilever, L’Oreal Paris, Y.O.U, dan Madame Gie yang bisa kamu serbu! Mau tampil stylish dengan outfit paling kekinian? Miliki aneka pakaian yang kamu inginkan untuk OOTD kece dengan promo dari Ramayana, Erigo, dan Dr. Kevin! Belum berhenti sampai di situ, masih ada penawaran spesial lainnya dari SGM Eksplor, Sasa, Lady Rose, dan IM3 Ooredoo spesial untukmu.

Selain promo-promo dalam TV Show Shopee 9.9 Super Shopping Day, promo puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day pun akan dimeriahkan dengan deretan promo terbaik Shopee. Ada Gratis Ongkir min. Belanja Rp0 yang bisa kamu gunakan untuk belanja hemat tanpa bayar ongkos kirim, Super Cashback Kilat 50% buat kamu para pecinta cashback dan diskon, serta 12x Flash Sale Mulai Rp99 yang akan menghadirkan aneka produk Shopee dengan harga paling murah!

Nah, maka dari itu pastikan kamu jangan sampai melewatkan gebyar promo dan juga penampilan fantastis dari GFriend, ya! Segera pasang pengingat dan saksikan kemeriahan ‘TV Show Shopee 9.9 Super Shopping Day bersama GFriend’ pada 9 September nanti pukul 19.00 - 21.00 WIB di Shopee Live, Youtube Shopee Indonesia, SCTV, Indosiar, RCTI, dan MNC TV!

