Iqbaal Ramadhan merupakan artis multitalenta yang baru-baru ini namanya diperbincangkan karena disebut menghadiri kondangan bersama mantannya yang bernama Zidny Lathifa. Zidny merupakan mantan Iqbaal yang juga teman sekolanya.

Hubungan mereka pun didukung oleh para fans, walaupun banyak juga yang cemburu padanya. Wajar saja, karena selain pintar, Iqbaal Ramadhan juga merupakan sosok yang modis saat berbusana. Dijamin bikin cewek klepek-klepek kan?

Nah buat yang penasaran seperti apa sih gaya Iqbaal Ramadhan saat berbusana, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung scroll down aja!

Gaya kasual

Saat berpose di sebuah taman, Iqbaal memilih untuk mengenakan pakaian kasual yakni kaus bertuliskan "Dare to Be Me". Ia memadukan kaus tersebut dengan outer hitam dan jeans biru. Untuk menyempurnakan penampilannya, ia juga terlihat mengenakan sepatu hitam.

Fokus belajar





Selain jago akting, pemeran Dilan ini juga pintar di bidang akademik lho Okezoners. Selagi belajar kaya gini, Iqbal pun memilih outfit yang nyaman yakni sweater navy yang dilengkapi aksesoris jam tangan hitam biar enggak lupa waktu. Selain itu, Iqbaal Ramadhan juga mengenakan earphone bluetooth untuk tetap terkoneksi dengan yang lain di masa pandemi ini.

Naik motor, wuih keren banget!

Wah, Iqbaal benar-benar keren banget nih pas lagi naik motor. Dijamin bikin cewek klepek-klepek deh. Lihat saja, ia terlihat cool dengan balutan jaket jeans yang dipadukan dengan kaus putih dan celana jeans hitam. Ngomong-ngomong, earphone bluetooth kuning yang menempel di telinga Iqbaal juga membuat penampilannya semakin kece yaa. Berbaring

Lagi berbaring dengan busana sederhana saja Iqbal tetap terlihat kece nih Okezoners. Ia terlihat mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan celana panjang hijau army. Tak lupa, ia juga mengenakan jam tangan sebagai aksesorisnya.