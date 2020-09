Keluarga Sultan Andara selalu punya cara untuk memuaskan rasa penasaran netizen di media sosial. Belum lama ini, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad menjalani pemotretan bergaya hypebeast kekinian yang bikin mereka terlihat seperti ABG lagi.

Ya, nuansa coklat-hitam dari outfit yang dikenakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memberi kesan berbeda dari biasanya. Potongan outfit yang dikenakan pun sangat young dan tentunya so hypebeast!

Mengenakan koleksi Burberry dari atas kepala hingga telapak kaki, pasangan kaya raya ini membuat netizen berdecak kagum. So, penasaran sepeti apa kekompakan Gigi dan Raffi di pemotretan kali ini?

1. Kayak anak sekolah





Kesan seperti anak sekolah yang mungkin tergambarkan oleh netizen saat pertama kali lihat foto ini. Gigi dan Raffi terlihat melempar ekspresi cool saling tatap-menatap. Permainan tangan yang diberikan Gigi membuat fotonya tetap hidup.

Gigi mengenakan kemeja coklat dengan detail layering long sleeve yang sangat young. Ia memadukannya dengan black skirt dengan detail di pahanya yang terbuka. Sneakers hitam seharga Rp12,5 juta dan sling pocket seharga 8,7 juta yang dia bawa semakin memaksimalkan gayanya.

Sementara itu Raffi terlihat cool dengan black skirt dan longe sleeve with signature of Burberry yang mirip dengan Gigi. Bedanya, Raffi mengenakan celana pendek motif kotak-kotak full of signature. Dia padukan busananya tersebut dengan sneakers hitam dan kaos kaki yang dipakai tinggi. Sling pocketnya menarik banget sih!

2. Pasangan yang serasi banget!

Kalau di sini, mereka berdua terlihat lebih romantis dan intim. Raffi memeluk Gigi dari samping, karena pose Gigi tepat mengarah ke depan kamera. Wajah tanpa ekspresi yang diperlihatkan mereka benar-benar menghanyutkan dan membuat siapapun yang melihatnya penasaran. Di foto ini, wajah Gigi terkepsos dengan sempurna. Dia terlihat sangat flawless dengan riasan wajah seperti ini. Nude-pretty yang simple tapi tetap menyita perhatian. Kalau Raffi terlihat tampan dengan sedikit bewok tipis di pipinya dan ke-cool-annya yang memang sudah terkenal sejak dia jadi model. 3. Genggaman tangan penuh kehangatan

Jika sebelumnya wajah Gigi yang menghadap kamera, maka kali ini Raffi yang jadi pusat perhatiannya. Wajahnya begitu tampan dengan ekspresi flat layaknya model foto. Semenetara itu, di sampingnya Gigi tengah memandangi wajah suaminya tersebut dengan pose yang menggemaskan. Ya, dia meletakkan tangan kanannya di bawah dagu, sedangkan tangan kirinya menggenggam tangan Raffi Ahmad. Sweet banget, enggak sih?