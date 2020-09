Chef asal Bogor, Jawa Barat Martin Natadipraja membagikan resep membuat cream rose pasta yang enggak bikin eneg, dan bisa dibuat di rumah lho.

"Cobain deh ini bikin “Cream Rose Pasta” yang no eneg at all. Karena ada tambahan pasta tomat yang bikin rasanya seimbang dan memberikan rasa segar pas lagi di makan. Rasa saus yang enyak makblarrr gara-gara ditambah “Minyak Makblar” dan dengan potongan daging salmon yang fresh," tulisnya.

Nah, berikut ini bahan-bahan dan cara membuat Cream Rose Pasta, seperti dikutip di akun instagramnya @martinpraja.

Bahan:





100 gram daging ikan salmon

170 gram spaghetti rebus

1/2 siung bawang bombay

1 sendok makan minyak makblar (bawang)

4 sendok makan cooking cream

1-2 sendok teh pasta tomat

1/2 sendok teh garam

1-2 sendok teh kaldu jamur

1ikat daun basil

Air rebusan pasta

Baca Juga : Pesona Reza Artamevia Tampil Elegan dan Glamor

Cara membuat:

Pertama-tama kita siapkan untuk saosnya. Potong-potong bawang bombay, potong salmon berbentuk dadu, lalu sisihkan.

Siapkan wajan, panskan minyak secukupnya, tumis bawang bombay sampai harum, kemudian masukan ikan salmon yang sudah dipotong-potong, minyak makblar tumis, dan masukan juga air secukupnya.

Setelah setengah matang, masukan pasta tomat, aduk. Kemudian masukan juga pasta yang sudah direbus tadi, tumis hingga merata, tambahkan air secukupnya, gula pasir, garam, kaldu jamur dan cooking cream.

Kemudian aduk sampai merata, setelah itu masukan beberapa lembar daun basil, aduk lagi. Setelah semuanya matang, siapkan piring dan sajikan.

Cream rose pasta ini cocok lho buat malan siang, simpel, lezat, mengenyangkan dan ada gizinya tentunya. Selamat mencoba.

(hel)