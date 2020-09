Aaron Carter merupakan penyanyi yang sukses berkat lagu I'm All about you. Namun, saat beranjak dewasa, ketenarannya justru memudar.

Kini, Aaron Carter dikabarkan akan berkarier di industri film dewasa. Hal ini diikutinya dari sang kekasih yang bernama Melanie yang terlebih dahulu memulai karier menjadi bintang film dewasa pada awal tahun ini.

Buat kamu yang belum tahu siapa sih sosok Aaron Carter itu? Yuk langsung simak saja penampilannya.

Jalan-jalan sama anjing





Di sini, Aaron terlihat sedang berjalan bersama anjingnya. Ia tampil dengan rambut warna-warni tanpa mengenakan atasan. Aaron juga terlihat memamerkan beberapa tato dan body looknya. Untuk bawahannya, ia mengenakan celana training berwarna oranye-hitam.

Baca Juga : Cantiknya Nia Ramadhani bak Ratu Cleopatra, The Real Princess!

Tidur dengan ketiga anjingnya





Rupanya Aaron memang sosok penyayang binatang ya Okezoners. Lihat saja, ia tidur pun ditemani ketiga anjingnya. Ia juga tampak cool dengan balutan sweater merah-hitam.

Cute pakai sweater pink Berpose mirror selfie, Aaron tampak cute dengan balutan sweater pink. Supaya makin cute, ia juga memilih model rambut dikepang. Siapa nih yang mau selfie bareng Aaron ? Gentle naik motor Sebagai laki-laki, Aaron juga menyukai moge alias motor gede. Rupanya ia sudah siap untuk ngetrip nih Okezoners. Lihat saja, ia sudah mengenakan jaket bernuansa putih oranye yang penuh dengan tulisan. Motor dan helm-nya juga punya warna senada. Keren kan.