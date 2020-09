Aaron Carter merupakan aktor kelahiran 7 Desember 1987 di Tampa, Florida. Aaron memulai kariernya sebagai penyanyi cilik pada usia 7 tahun. Namanya mendadak viral karena terjun ke industri film panas.

Lalu seperti apa transformasi Aaron Carter dari penyanyi cilik hingga bintangi film dewasa? Merangkum berbagai sumber, berikut rinciannya.

Memulai karier pada usia 7 tahun





Sebelum membintangi film dewasa, Aaron memulai kariernya menjadi penyanyi cilik di usia 7 tahun. Ia mulai dikenal setelah merilis album pertamanya 1997 ketika usianya 9 tahun dan terjual 1 juta copy di seluruh dunia.

Kesuksesannya ini juga berlanjut di album keduanya, Aaron's Party (Come Get It) yang dirilis pada 2000 terjual 3 juta copy di Amerika Serikat. Saat itu, penampilannya masih sangat imut, rambutnya model blonde tidak beraturan.

Mulai akting sejak 2001





Setelah menjadi penyanyi pada 1997, Aaron kemudian merambah ke dunia akting pada 2001. Ia menjadi bintang tamu di salah satu episode serial Disney Channel Lizzie McGuire. Di bulan yang sama, ia bersama Samantha Mumba melakukan konser di studio MGM secara langsung di Disney Channel, bertajuk Aaron Carter dan Samantha Mumba in Concert. Di sini, penampilan rambut Aaron Carter klimis blonde, dirinya masih terlihat polos.

Pernah ditangkap polisi

Pada Juni 2017 lalu, adik Nick Carter ini pernah ditangkap polisi karena diduga menyetir dalam keadaan tak sadar akibat pengaruh ganja. Ia juga dikabarkan ditangkap saat bersama pacarnya Madison Parker. Penampilan ini saat berubah drastis, paling mencolok karena ada tato di lehernya. Penampilannya pun terlihat lebih sangar, namun tetap dengan rambut pirang ciri khasnya. Mulai bintangi film dewasa

Mengikuti jejak sang kekasih Melanie Martin yang sudah memulai kariernya di industri film biru, kini Aaron Carter pun mengikutinya. Hal ini ia umumkan melalui akun Instagramnya. Ia mengatakan bahwa dirinya akan live perdana dengan situs hiburan dewasa Camsoda. "Ini pertama kalinya! Cek live saya malam ini @camsoda pada 21:00 PST," tulisnya. Penampilannya juga di sini terlihat berubah, terutama dengan tato di wajah. Rambut pirang masih menjadi ciri khas Aaron Carter.