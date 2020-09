Warna-warna cerah dan manis seperti pink atau merah muda selalu memperlihatkan kesan yang segar. Selain itu, bagi kamu menyukai warna ini diartikan sebagai orang yang romantis.

Para artis cantik yang memakai hijab ini pun lebih manis ketika mengenakan ootd (outfit of the day) dengan warna pink. Di antaranya:

1. Ayana Moon

Selebgram asal Korea Selatan ini sering menggunakan warna-warna feminin. Ia juga pencinta warna-warna pastel, seperti pink. Dalam foto yang diunggah di akun instagram miliknya, Ayana makin cantik ketika memakai hanbok warna pink.

"Salam! I am here, your fav korean muslimah," tulis Ayana. Hanbook sendiri adalah baju tradisional asal negeri aslinya. Sambil memakai hanbok, ia berfoto di depan Istana Gyeongbokgung di Seoul, Korea Selatan.

2. Risty Tagor





Risty Tagor sering mengunggah foto-foto saat memakai pakaian warna pink. Kali ini ia mengenakan setelan hijab syari warna pink, sehingga membuatnya tampak lebih feminin.

Jika diintip di akun sosial medianya, sepertinya ibu dua anak ini memang pencinta warna pastel atau warna-warna ceria lainnya.

3. Delia Septianti

Mantan penyanyi cilik ini sejak beberapa tahun lalu memutuskan untuk hijrah, dan mengubah penampilannya lebih tertutup. Gaya hijabnya pun tak pernah ketinggalan zaman dan selalu tampil stylish. Salah satunya ketika Delia mengenakan kaos polos berwarna pink fuschia, dipadukan dengan rok plisket dan pashmina nude. “Have a nice day semua,” tulisnya. 4. Irish Bella

Pesinetron yang sebentar lagi melahirkan ini nampak semakin memesona ketika memakai baju warna pink. Dalam foto yang diunggah di akun instagramnya ini Bella memakai top printing dengan celana panjang, dan jilbab segi empat berwarna senada. Meski sedang hamil tua, istri Ammar Zoni ini tetap stylish dan gaya hijabnya kekinian.