Shireen Sungkar, salah satu artis Indonesia hijabers satu ini kali pertama dikenal dengan beberapa judul sinetronnya. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk berhijab, setelah menikah dengan lawan mainnya di sinetron, Teuku Wisnu.

Shireen juga dikenal dengan style hijab OOTD (Outfit of The Day) syarinya yang keterkinian. Nah berikut ini empat gaya OOTD ala Shireen Sungkar dengan warna-warna kalem:

1. Perpaduan warna hitam dan pink

Gaya OOTD Shireen yang satu ini adalah mengenakan gamis hitam polkadot dengan sentuhan warna pink di sebagian sisinya. Serta jilbab segi empat warna senada dengan model syari. "Si anak pink ya kannn 🤣pink bingitsssssss biar agak keliatan lebih muda gt hahahaha secara selalu g nyangka umur ku masi muda," tulis Shireen.

2. Perpaduan biru dongker dan putih

Istri Teuku Wisnu ini memang selalu berpenampilan dengan warna hijab-hijabnya yang simple. Salah satunya adalah foto yang diunggahnya satu ini, Shireen Sungkar mengenakan perpaduan puring dan iner warna putih, jilbab segi empat biru dongker (navy), rok jeans, dan sepatu slip on putih.

3. Manis dengan gamis cokelat





Dalam fotonya ini Shireen mengenakan pakaian serba warna cokelat. Mulai dari jilbab, gamis hingga tasnya pun berwarna senada. Tak lupa kacamata berbentuk bulat sebagai aksesoris pelengkap, supaya penampilan lebih menarik.

4. Long dress warna pastel





Di dalam postingan fotonya kali ini adalah Shireen mengenakan gaya hijab dengan warna senada. Ia memakai long dress, jilbab segi empat warna pink pastel. Serta tas selempang warna abu-abu muda. "A smile is the prettiest thing you can wear ❤️" tulisnya.