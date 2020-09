Artis cantik Laudya Cynthia Bella setiap penampilannya selalu mencuri perhatian. Style fashion yang dikenakannya tidak pernah berlebihan, dan kerap warna yang dipilihnya selalu tampil feminin dengan warna-warna pastel.

Namun perempuan kelahiran Kota Bandung, Jawa Barat ini di beberapa kesempatan juga tampil dengan nuansa style hijab serba hitam. Meski begitu tidak melunturkan pesona kecantikannya, malahan lebih menarik lho.

Nah berikut ini adalah empat gaya hijab hitam ala Laudya Cynthia Bella yang bisa jadi inspirasi Okezoners untuk hang out atau di kegiatan lainnya, seperti dikutip dari akun instagram miliknya @laudyacynthiabella:

1. Blazer hitam dan celana jeans





Tren style hijab dengan baju outwear saat ini masih tetap hist di kalangan hijabers, salah satunya adalah blazer. Biasanya blazer dipakai hanya untuk kegiatan resmi, atau jadi pakaian untuk ke kantor. Tapi jika diaplikasikan dengan pakaian lainnya, akan terlihat lebih menarik dan kekinian.

Misalnya blazer hitam dipakai Bella, dipadukan dengan celana jeans yang terkesan lebih santai, serta high heels menonjolkan sisi lebih feminin.

2. Long outer motif bunga





Selanjutnya, Bella mengenakan long outer berbahan cotton silk hitam dengan motif bunga-bunga, serta jilbab paris polos berwarna senada. Supaya terlihat lebih santai, ia mamakai sepatu kets. Style yang dipakai Bella ini cocok dipakai untuk outfit of the day (ootd) saat hang out.

3. Peacoat dan jeans hitam

Peacoat atau jaket yang biasa dikenakan para pelaut ini, ternyata malah jadi tren sendiri di kalangan perempuan. Salah satunya Bella, dalam unggahan fotonya ini ia memakai peacot hitam, dipadukan dengan jeans dan sepatu boat hitam, serta jilbab polos segi empat paris warna dark gray. Peacoat cocok dipakai ketika musim dingin karena dapat membantu menghangatkan badan. Bukan cuma menghangatkan, model jaket ini juga cukup fashionable. 4. Long dress hitam dan blazer bernuansa mewah

Long dress hitam dan blazer bernuansa mewah yaitu berwarna gold, juga jilbab polos segi empat warna cokelat jadi kombinasi yang cantik. Gaya satu ini bisa dipakai untuk acara resmi atau non resmi.