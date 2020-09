Setelah move on dari kasusnya, yaitu diduga menjadi bagian dari prostitusi online Hana Hanifah kini kembali percaya diri menampakan dirinya. Salah satunya foto terbaru yang diunggahnya di instagram @hanaaaast.

Dalam unggahan terbarunya, Hana Hanifah tampil beda dengan balutan hijab menutupi bagian rambutnya yang ikal. "Chose to be real than to be flawless" tulis Hana.

Melihat penampilan Hana yang lebih tertutup, netizen pun membanjiri kolom komentar foto yang diunggahnya itu.

"Nah kan kalo gtuh cantik ka heheh," tulis @khumayyra_

"Semoga istiqomah ya, Hana," kata @fajar_fathon

"Adem banget dah. Kaya ubin mushola," terang @acep_rohmatulloh

Nah, seperti apa sih gayanya? Berikut Okezone rangkumkan dari akun Instagram Hana Hanifah, @hanaaaast, Kamis (10/9/2020) :

1. Pangling banget pakai jilbab





Dalam fotonya ini Hana mengenakan jilbab silver polos. Auranya cantiknya terpancar, dan terlihat pangling ketika menutup auratnya. Biasanya Hana Hanifah kerap berpakaian serba mini, juga seksi.

2. Makeup flawlees

Kemudian polesan makeup Hana terlihat flawless, bibir merah merona, bulu mata yang panjang, softlens hitam, alis tebal semakin cantik, ya. 3. Ekspresi yang menggoda

Ekspresi Hana dalam foto berhijabnya ini nampak menggoda. Tatapannya yang sayu-sayu, serta senyum kecilnya yang manis, aura cantiknya makin memesona.