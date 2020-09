DI tengah pandemi Covid-19, masyarakat diminta lebih waspada dengan menjaga jarak dan menggunakan masker, terlebih dengan semakin tingginya jumlah korban.

Tidak heran jika kemudian Gubernur DKI Jakarta menarik rem darurat, mengingat Jakarta menjadi tempat persebaran corona covid-19 tertinggi. Virus corona pun belum memiliki obat hingga saat ini, sehingga ketika terpapar dan melakukan isolasi mandiri yang bisa dilakukan hanyalah meningkatkan daya tahan tubuh.

Menjaga daya tahan tubuh bisa melalui olahraga atau konsumsi makanan tertentu. Okezone telah merangkum buah dan makanan yang bisa membantu menjaga bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut ulasannya seperti yang dilansir dari Healthline.

Jeruk

Vitamin C membantu membangun sistem kekebalan tubuh karena meningkatkan produksi sel darah putih. Hal itulah yang menjadi kunci untuk memerangi infeksi. Vitamin C banyak ditemui dalam buah-buahan seperti jeruk. Hampir semua jenis jeruk mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi.

Pepaya

Buah lain yang mengandung vitamin C adalah pepaya. Sebanyak 224% kebutuhan vitamin C harian ada di buah satu ini. Pepaya juga memiliki enzim pencernaan yang disebut papain yang memiliki efek anti-inflamasi. Selain itu, masih ada kandungan lain seperti kalium, vitamin B, dan folat yang bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.

Kiwi

Seperti halnya pepaya, kiwi secara alami mengandung banyak nutrisi seperti folat, kalium, vitamin K, dan vitamin C. Vitamin C meningkatkan sel darah putih untuk melawan infeksi, sementara nutrisi kiwi lainnya menjaga agar seluruh tubuh berfungsi dengan baik.

Brokoli Sayuran yang satu ini kaya akan vitamin dan mineral. Kandungan vitamin A, C, dan E, serta banyaknya antioksidan dan serat lain pada brokoli dapat membantu menjaga sistem daya tahan tubuh. Untuk mendapatkan manfaat dari sayuran ini, usahakan memasaknya dengan singkat. Bawang putih Sering disertakan sebagai bumbu masak, bawang putih dapat membantu tubuh untuk memerangi infeksi. Kandungan senyawa berkonsentrasi tinggi yang mengandung belerang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah dan memperlambat pengerasan pembuluh darah. Bayam Selain ditemukan pada buah-buahan, vitamin C juga ada pada sayur seperti bayam. Pada bayam, kandungan yang ada bukan hanya vitamin C. Masih ada sejumlah antioksidan dan beta karoten yang dapat meningkatkan kemampuan melawan infeksi sistem kekebalan tubuh kita.