VIRUS corona covid-19 pun belum memiliki obat ataupun vaksin. Oleh karena itu menjaga jarak dan memakai masker serta memathui protokol kesehatan menjadi satu-satunya jalan membuat virus tidak menyebar.

Tapi, bagi mereka yang sudah terpapar corona covid-19, dan tidak bergerjala, maka harus isolasi diri. Selain itu, agar cepat sembuh mereka harus meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa dilakukan dengan mengonsumsi buah-buahan seperti dilansir dari Healthline.

Kiwi

Seperti halnya pepaya, kiwi secara alami mengandung banyak nutrisi seperti folat, kalium, vitamin K, dan vitamin C. Vitamin C meningkatkan sel darah putih untuk melawan infeksi, sementara nutrisi kiwi lainnya menjaga agar seluruh tubuh berfungsi dengan baik.

Pepaya

Buah lain yang mengandung vitamin C adalah pepaya. Sebanyak 224% kebutuhan vitamin C harian ada di buah satu ini. Pepaya juga memiliki enzim pencernaan yang disebut papain yang memiliki efek anti-inflamasi. Selain itu, masih ada kandungan lain seperti kalium, vitamin B, dan folat yang bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.

Jeruk

Vitamin C membantu membangun sistem kekebalan tubuh karena meningkatkan produksi sel darah putih. Hal itulah yang menjadi kunci untuk memerangi infeksi. Vitamin C banyak ditemui dalam buah-buahan seperti jeruk. Hampir semua jenis jeruk mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi.

(mrt)