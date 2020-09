Vitamin C, juga dikenal sebagai asam askorbat, merupakan vitamin yang ditemukan dalam makanan dan dijual bebas sebagai suplemen makanan.

Dokter sering meresepkan vitamin ini untuk membangun kekebalan tubuh serta mencegah batuk dan pilek. Di bidang kecantikan, vitamin C memiliki khasiat yang mengagumkan bagi banyak ahli kecantikan.

Hal itu karena vitamin C merupakan nutrisi penting yang berperan dalam perbaikan jaringan kulit. Dan, cara terbaik untuk mengoleskannya pada kulit adalah melalui serum vitamin C.

Kolagen sangat bertanggung jawab untuk mengencangkan kulit dan membuatnya tampak awet muda, dan serum Vitamin C bekerja paling baik dalam meningkatkan kadar kolagen dan membuat kulit lebih cerah, muda, dan kencang.

Sayangnya, kebanyakan serum vitamin C tidak dibanderol dengan harga yang murah. Jangan khawatir, karena melansir Times of India, ternyata serum vitamin C juga bisa dibuat sendiri di rumah alias Do It Yourself (DIY).

Caranya, siapkan 2 tablet vitamin C non resep, 2 sdt air mawar, 1 sdt gliserin, 1 kapsul vitamin E, dan satu buah botol kosong yang bersih untuk menyimpan serum.

Pertama-tama, hancurkan tablet vitamin C dan tempatkan di botol kaca. Tambahkan air mawar dan kocok campuran dengan baik.

Setelah campuran itu larut, tambahkan kapsul vitamin E ke dalam botol dengan memeras semua cairannya. Anda juga bisa membelah kapsul dan memasukkannya ke dalam.

Selanjutnya, kocok campuran dengan baik dan simpan botol di tempat gelap yang sejuk. Sebaiknya gunakan serum dalam dua minggu dan buat serum baru untuk waktu berikutnya.

(kem)