Teka Teki kisah percintaan Chef Marinka akhirnya terkuak. Ya, chef berusia 40 tahun itu diketahui baru saja menikah dengan seorang pria bule asal Belanda. Rona bahagia pun bisa terlihat dari foto-fotonya di Instagram.

Dalam unggahannya tersebut, Chef Marinka memperlihatkan kebahagiaan yang sulit dijabarkan dengan kata-kata. Ia pun menuliskan kalimat yang bisa menjadi penyemangat Okezoners yang mungkin sampai sekarang belum menemukan pelabuhan terakhirnya.

"Trust Him timing and all will be beautiful (Percayalah pada waktu-Nya dan semua akan menjadi indah)," tulis Chef Marinka.

So, berikut ini Okezone coba rangkum beberapa potret bahagia Chef Marinka yang menikah di usia 40 tahun dengan pria bule asal Belanda:

1. Jatuh dalam dekapan





Suami Chef Marinka diketahui bernama Peter Lufting. Jika dilihat dari akun Instagramnya, @peteronemusic, ia adalah DJ Producer, IT Quality Consultant, dan founder of GOLOYA Jewelry (perhiasan laki-laki). Chef Marinka dan Peter menikah dengan nuansa International yang sangat indah.

D foto ini, kita bisa lihat kalau Chef Marinka begitu bahagia jatuh di pelukan Peter. Ia pun tak ragu menunjukkan cincin pernikahannya yang begitu indah. Senyumnya mengartikan perasaan yang sangat luar biasa.

2. Senyuman penuh arti





Chef Marinka dan Peter bertemu dua tahun lalu di Inggris. Kedunya memperlihatkan kecocokkan hingga akhirnya bersatu dalam janji sehidup semati bersama.

Perempuan kelahiran 22 Maret 1980 itu benar-benar jatuh hati kepada pria bule asal Belanda tersebut. Hal itu bisa dilihat dari fotonya yang ini, Ririn memeluk Peter dengan penuh kebahagiaan sambil memejamkan matanya. Cincin pernikahannya terpampang nyata di pundak sang suami.

3. Menua bersama Jika daritadi Anda belum lihat paras tampan bule Belanda itu, kini Anda bisa melihatnya. Terlihat di sana Chef Marinka maupun Peter begitu bahagia menunjukkan cincin pernikahan mereka. Masih dengan busana pernikahan, mereka pun terlihat sangat serasi dan begitu sempurna. Janji untuk menua bersama pasti terucap oleh mereka berdua. Cinta yang sangat luar biasa dari dua insan yang sedang dimabuk cinta tersebut. 4. Ucap syukur tak pernah berhenti Di keterangan foto ini., Chef Marinka menuliskan kalimat sebagai berikut; "Saya berterima kasih kepada Tuhan setiap waktu saya memikirkan kamu," ungkapnya. Sekali lagi, semoga pernikahan Chef Marinka dan Peter Lufting terus bersatu hingga ajal menjemput. Bahagia selamanya. Congrats, Chef!