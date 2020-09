Dalam menjalin hubungan cinta terkadang tak selalu mulus. Terdapat berbagai macam masalah yang kadang mengganggu hubungan kalian hingga akhirnya putus di tengah jalan.

Seperti dilansir dari Her Way, terkadang meski sudah putus mantan pacar masih ada perasaan cinta kepadamu. Dia bahkan belum move on dan ingin kembali kepadamu.

Lalu apa saja tanda-tanda mantan pacar belum move on?

1. Dia mengorek informasi tentang Anda

Dia akan berusaha sangat keras untuk mengetahui hal-hal tentang Anda, seperti apakah Anda sudah pindah, apakah Anda bertemu dengan seseorang yang baru, atau apakah Anda masih memiliki perasaan padanya.

Terlepas dari perpisahan Anda, jelas nyata bahwa Anda masih menjadi bagian besar dari hidupnya dan dia ingin tahu semua yang terjadi dalam hidup Anda.

2. Dia tertarik dengan kehidupan cintamu

Jika Anda masih lajang, dia akan melakukan segalanya untuk mencari tahu apakah ada seseorang yang istimewa dalam hidup Anda. Dia melakukan semua ini karena itu memberinya rasa kendali. Dia juga khawatir Anda menemukan pria baru yang menggantikan posisinya.

Baca juga: Potret Anggun Tata Janeeta Pakai Kebaya

3. Dia mengungkit masa lalu

Jika Anda dan pasangan putus, itu terjadi karena suatu alasan. Tapi semua masalah dan perselisihan yang kalian berdua miliki harus dimaafkan dan dilupakan ketika akhir itu tiba.

Jika Anda dan mantan bersikap seperti ini tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan Anda, itu berarti Anda berdua telah melanjutkan hidup.

 Tetapi jika dia terus membahas semua yang terjadi di antara Anda berdua, misalnya saja dia mengungkuit saat kalian putus. Jelas dia belum bisa move on dari Anda.

4. Dia cemburu Meskipun ini mungkin mengejutkan Anda, sebenarnya cukup bisa dimengerti dan itu adalah tanda yang jelas bahwa dia masih memiliki perasaan cinta kepada Anda. Mungkin juga dia akan bersikap ramah atau berpura-pura senang dengan awal baru Anda, jika Anda telah menemukan seseorang. Namun ini hanya pura-pura yang cepat atau lambat Anda akan tahu. 5. Dia bertingkah seperti Anda masih bersama Jika pacar Anda terus mengirimi Anda pesan selamat malam dan selamat pagi, jika dia terus mengundang Anda untuk nongrong dan jalan bareng, itu adalah tanda yang jelas bahwa dia pasti tidak menerima fakta bahwa kalian berdua telah berpisah. Sudah pasti dia masih mencintaimu dan dia tidak bisa menangani kenyataan bahwa dia tidak memilikimu dalam hidupnya. Jadi dia secara tidak sadar bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan dia diam-diam berharap kamu akan memberinya kesempatan kedua.