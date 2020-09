Selama Covid-19, Pemerintah mengimbau warga agar tetap menjaga kebersihan dan selalu menggunakan masker. Penggunaan masker dapat mengurangi risiko terkena infeksi karena masker dapat menangkal virus sebelum dilepaskan ke udara.

Masker yang disarankan adalah masker kain yang dapat digunakan secara berulang kali. Mungkin sebagian besar dari kalian belum mengetahui bagaimana menggunakan dan merawat masker dengan benar agar lebih efektif.

Berikut ini akan Okezone jelaskan tahapan-tahapannya.

Cara Memakai Masker

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ini, merekomendasikan untuk mencuci tangan sebelum memegang masker.

Di dalam situs CDC menyatakan “Letakkan di atas hidung dan mulut kalian, kencangkan di bawah dagu, dan coba paskan dengan pas ke sisi wajah Anda,”. Mereka juga merekomendasikan untuk tidak menggunakan masker yang memiliki ventilasi, dan sebaliknya meminta orang untuk memilih masker kain.

Langkah-langkah tentang cara memakai masker wajah dengan benar, menurut panduan dari WHO:

- Cuci tangan Anda sampai bersih.

- Menyentuh masker hanya dari tali pengikat.

- Sesuaikan masker sehingga menutupi hidung, mulut dan dagu, tanpa meninggalkan celah.

- Hindari menyentuh masker setelah dipasang dengan benar di wajah.

Bagaimana cara mencuci masker dengan baik dan benar menurut WHO:

- Cuci tangan Anda sampai bersih.

- Lepaskan dengan hati-hati dari tali pengikatnya, dan simpan dalam kantong plastik yang bisa ditutup kembali jika Anda akan menggunakannya kembali.

- Cuci tangan Anda lagi.

- Cuci masker kain dengan deterjen dan air setidaknya sekali sehari.

- Dianjurkan untuk membersihkan masker dengan sabun dan air, bukan pembersih.

Anita Mathew, Dokter Konsultan dan Spesialis Penyakit Menular, Rumah Sakit Fortis, sebelumnya mengatakan, “Masker kain harus dicuci, bukan disanitasi. Apakah semprotan disinfektan berbahaya atau tidak akan tergantung pada bahan yang digunakan di dalamnya, jadi disarankan untuk tidak menggunakan semprotan disinfektan (untuk membersihkannya)".

Jangan menyentuh masker Anda, ketika sedang memakainya, jangan sampai lepas

Dr Faheem Younus, MD, dan Kepala Penyakit Menular, Universitas Maryland Upper Chesapeake Health, merekomendasikan apa yang tidak boleh dilakukan saat mengenakan masker, dan bagaimana memastikan agar tetap aman saat mengenakan masker:

- Jangan menyentuh bagian depan / luar masker

- Jangan biarkan sampai di bawah hidung Anda

- Jangan dibuka saat berbicara

- Jangan digunakan kembali jika kotor, basah atau robek

- Jangan digunakan yang memiliki katup

