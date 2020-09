Aktris cantik asal Korea Selatan, Han Hyo Joo selalu dinantikan keikut sertaannya dalam sebuah drama maupun film. Perannya yang apik dan visualnya yang cantik membuat Ia dicintai oleh penggemarnya.

Salah satu drama yang sukses dibintangi oleh Han Hyo Joo adalah W – Two Wordls. Menjadi lawan main Lee Jong Suk dalam drama bergenre fantasi – romantic ini membuat Ia berhasil meraih penghargaan ‘Best Actress’ dan ‘Best Couple Award’ dalam ajang MBC Drama Awards 2016.

W menjadi drama Korea terakhirnya di tahun 2016, tetapi baru-baru ini tersiar kabar bahwa wanita kelahiran 22 Februari 1987 ini mendapatkan tawaran untuk membintangi serial drama yang disutradarai oleh sutradara yang sukses dengan drama The World of The Merried.

Berbicara tentang karir nya di dunia drama dan film, Han Hyo Joo sukses memerankan berbagai karakter termasuk debut dalam serial Amerika berjudul Treadstone yang rilis di tahun 2019.

Berikut Okezone coba rangkum berbagai karakter yang sukses dibawakan Han Hyo Joo dalam drama dan film yang dibintanginya.

Dong Yi





Dong Yi merupakan drama korea yang memberikan peran sebagai selir kerajaan pada Han Hyo Joo. Awalnya Ia dipercaya oleh ratu kerajaan untuk menjadi selir sehingga memiliki jabatan di kerajaan. Tetapi ada suatu fitnah yang membuat Ia diburu oleh prajurit karena dituduh anggota keluarhanya telah melakukan pembunuhan.

Dalam drama ini, Han Hyo Joo yang berperan sebagai Dong Yi menjadi seorang wanita kuat di zaman pemerintahan Raja Sukjong. Drama ini juga sukses dengan mencetak rating tinggi selama masa penayangannya.

Cold Eyes





Cold Eyes merupakan film yang dirilis pada tahun 2013, Han Hyo Joo berperan sebagai detektif yang belum cukup memiliki pengalaman. Tetapi di awal tugasnya, Ia harus mengusut kasus tentang organisasi perampokan bersenjata.

W – Two Worlds

Salah satu drama sukses yang dibintangi oleh Han Hyo Joo adalah W – Two Worlds. Drama ini mengisahkan tentang Han Hyo Joo yang berperan sebagai dokter bedah jatuh cinta pada tokoh komik yang diciptakan oleh ayahnya yang diperankan oleh Lee Jong Suk. Golden Slumber

Selanjutnya adalah film yang dibintangi Han Hyo Joo dengan Kang Dong Won. Film ini menceritakan tentang pembunuhan terhadap calon presiden dan menjebak seorang kurir (Kang Dong Won) sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Han Hyo Joo sendiri di sini berperan sebagai reporter radio sekaligus cinta pertama Kang Dong Won.