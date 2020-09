Para ilmuwan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pittsburgh mengklaim telah menemukan 'molekul biologis terkecil' yang sepenuhnya diklaim mampu menetralkan virus SARS-CoV2 penyebab Covid-19.

Komponen antibodi tersebut 10 kali lebih kecil dari antibodi ukuran normalnya. Antibodi itu pun ternyata sudah digunakan untuk membuat obat Ab8, obat yang dipandang sebagai pencegahan potensial terhadap Covid-19.

Menurut laporan tersebut, obat Ab8 tersebut dinilai sangat efektif mencegah dan mengobati infeksi Covid-19 pada tikus dan hamster selama pengujian. Obat tersebut pun dilaporkan tidak mengikat sel manusia yang menunjukkan bahwa obat tersebut tidak akan memiliki efek samping negatif pada manusia.

"Obat Ab8 tidak hanya berpotensi sebagai terapi Covid-19, tetapi juga dapat digunakan untuk mencegah Covid-19," kata John Mellors, kepala divisi penyakit penular di Pitt dan UPMC.

Diterangkan peneliti, antibodi yang ada di dalam Ab8 telah bekerja melawan penyakit menular lainnya dan telah ditoleransi dengan baik, memberi para peneliti harapan bahwa ini bisa menjadi pengobatan yang efektif untuk pasien Covid-19 maupun orang yang tidak terpapar virus corona sebagai bentuk pencegahan.

Para peneliti pun yakin bahwa obat tersebut bisa diberikan kepada pasien bukan sekadar lewat infus, tetapi dapat dihirup atau melalui suntikan superfisial.

Menurut laporan tersebut, peneliti dari University of Texas Medical Branch Center for Biodefense and Emerging Disease dan Galveston National Laboratory menguji Ab8 dan menemukan bahwa obat tersebut berhasil memblokir virus agar tidak memasuki sel.

"Dalam uji coba tikus, subjek yang disuntikkan dengan Ab8 memiliki jumlah virus menular 10 kali lebih sedikit dibandingkan dengan tikus yang tidak disuntikkan obat sama sekali," tulis laporan tersebut.

(ahl)