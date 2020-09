Pernikahan kedua sosialitas tajir Adinda Bakrie dengan Vinny Di Lucia tengah diselimuti kebahagiaan. Pasangan yang menikah pada 15 Maret 2020 itu akan dikaruniai anak.

Ya, melalui akun Instagram Adinda Bakrie mengumumkan kehamilan anaknya dengan Vinny Di Lucia. Dalam foto itu, kedua anak Adinda dari pernikahan sebelumnya mencium penuh cinta perut berisi jabang bayi tersebut.

Keterangan foto yang dituliskan Adinda pun mengisyaratkan kebahagiaannya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "We love morning kiss," tulisnya dengan foto yang mendukung.

So, seperti apa potret Adinda Bakrie di kehamilan anak ketiganya itu? Jika dilihat dari kolom komentar, banyak sekali netizen yang memuji tubuh Adinda yang katanya masih seperti gadis. Penasaran?

1. Masih pakai baju tidur

Foto pertama ini memperlihatkan anak kedua Adinda yang bernama Kellan Ong mencium perut buncitnya tersebut. Sosialita cantik tersebut terlihat seperti baru bangun tidur dengan pakaian sangat simple.

Rambutnya pun terlihat belum disisir dengan rapi tapi dia tetap saja terlihat cantik. Ekspresi wajahnya yang fierce seperti ini malah bikin aura cantiknya terpancar maksimal, ya.

2. Kebahagiaan tiada tara

Masih dengan busana yang sama, kali ini Adinda Bakrie ditemani dengan anak pertamanya yang bernama Kierra Amanina Ong. Kalau lihat ekspresi Kierra, Okezoners pasti ikut merasakan kebahagiaannya deh.

Adinda Bakrie masih dengan tatapan fierce tapi kali ini dia terlihat memegang pinggangnya. Matanya pun lebih terlihat santai walau tajam menusuk. Benar-benar bahagia melihatnya.

3. Foto jabang bayi





Di sisi lain, sang suami membagikan foto USG buah cintanya dengan Adinda Bakrie. Dalam unggahan Instagramnya, Vinny menuliskan keterangan, "Hi". Meski satu kata, tapi beribu makna pastinya.

Tidak diketahui pasti apa jenis kelamin dari bayi tersebut, namun beberapa sahabat mendoakan yang terbaik untuk bayi Adinda Bakrie dan Vinny Di Lucia itu.

"Awwww! Vini, Happy for you and Adinda. Can't wait till meet," kata @monkacout***.

"Great! Congratulations," tulis @bluki***.

"Congratulations brother," ungkap @yehudaberg.

"Hellloooooooowww," komen Ardi Bakrie.