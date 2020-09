BERSEPEDA nampaknya menjadi salah satu olahraga yang tengah populer, bukan hanya di kalangan masyarakat awam tapi juga para selebriti. Bahkan, beberapa selebriti Hollywood juga keranjingan bersepeda.

Namun, tidak seperti kebanyakan warga lain yang hanya ikut tren, beberapa selebriti dunia ini memang gemar bersepeda sejak lama. Beberapa nama bahkan tidak menjadikannya sekadar hobi, melainkan kegiatan yang dilakukan dengan sangat serius.

Pink

Penyanyi yang pernah meraih tiga kali Grammy Awards ini sudah dikenal lama sebagai pecinta sepeda. Alecia Moore atau yang kita kenal sebagai Pink sering terlihat mengendarai sepedanya, baik sendiri atau bersama keluarganya. Tidak ketinggalan dirinya pun sering memadupadankan sepeda dengan gaya berbusananya.

George Clooney

Walau berstatus sebagai aktor papan atas, nama George Clooney sangat dekat dengan dunia sepeda. Secara rutin, Clooney memilih sepeda sebagai alat transportasinya. Dia juga sering terlihat di jalur sepeda gunung dekat rumahnya di Lake Como yang dikenal sebagai tempat pesepeda profesional berlatih untuk Tour de France.

Jake Gyllenhaal

Pemeran Donnie Darko di film berjudul sama ini dikenal sebagai salah satu aktor yang sangat menjaga kebugaran tubuhnya. Salah satu kegiatan favoritnya adalah bersepeda.

Dalam berbagai kesempatan, Gyllenhaal sering terlihat sedang bersepeda santai atau berolahraga dengan atribut lengkap. Dalam satu kesempatan, dirinya bahkan pernah mengajak seorang reporter bersepeda bersama untuk dijadikan cerita.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez juga merupakan nama lain yang sudah lama menunjukkan kecintaannya terhadap sepeda. Selain pernah tampil di panggung dengan mengendarai sepeda, penyanyi 51 tahun ini juga pernah mengikuti Nautica Malibu Triathlon pada 2008 silam.

Hingga kini, J.Lo masih sering bersepeda bersama pasangan dan anak-anaknya. Terbaru, pelantun lagu “On The Floor” ini terlihat mengendarai sepeda jenis ElliptiGO.

Matt Damon

Layaknya seorang atlet profesional, kemampuan Matt Damon dalam bersepeda bisa dibilang di atas selebriti lain. Bersama dengan saudara laki-lakinya, Kyle Damon, dirinya menyelesaikan Cape Argus Cycle Tour sepanjang 68 mil di Afrika Selatan.

Dalam perjalanan karir aktingnya, Matt Damon pun pernah didapuk untuk memerankan Lance Armstrong dalam film adaptasi biografi berjudul “It’s Not About the Bike”.

