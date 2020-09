Ketika Anda harus bekerja di depan laptop atau sedang membaca buku dan mengenakan masker, mungkin Anda akan menemukan embun yang mengganggu penglihatan.

Untuk mengatasi embun tersebut, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, seperti dilansir dari Asia One.

Cuci kacamata dengan sabun

Studi Annals of The Royal College of Surgeons of England yang dikeluarkan pada 2011 merekomendasikan Anda untuk mencuci kacamata dengan air sabun. Upaya ini dianggap berhasil enyahkan embun di kacamata.

"Sebelum pakai masker, usahakan kacamata sudah dicuci terlebih dulu dengan air sabun. Kemudian, keringkan dengan tisu lembut," tulis laporan tersebut.

Spray antiembun

Kalau memang Anda punya waktu luang, tidak ada salahnya untuk mencari spray antiembun yang banyak dijual toko kacamata. Spray ini pun menjamin kacamata Anda antiembun sekalipun sedang menggunakan masker.





Pakai foam cukur Cara mudah yang bisa dilakukan untuk mengakali munculnya embun di kacamata saat pakai masker adalah dengan mengoleskan foam cukur ke kacamata. Ya, sesederhana itu dan pastikan kaca dibersihkan dengan benar supaya penglihatan tetap baik. Lipat bagian atas masker Jika Anda suka sesuatu yang tidak perlu melakukan banyak aksi, maka solusi ini patut dicoba. Anda hanya diminta untuk lipat masker bagian atas. Solusi ini ditawarkan oleh Tokyo Metropolitan Police Departement di Jepang.