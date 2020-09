Bagi Anda penggemar musik Indonesia tahun 2000-an, pasti nama Duo Ratu sudah tak asing lagi di telinga. Ya, nama Duo Ratu melambung setelah lagu andalannya yang berjudul Teman Tapi Mesra (TTM) dan Lelaki Buaya Darat populer.

Awalnya, vokalis Duo Ratu diisi oleh penyanyi bersuara serak basah Pinkan Mambo dan Maia Estianty. Duo itu pun sempat mengalami pergantian personel saat Pinkan memutuskan hengkang.

Posisi Pinkan kemudian digantikan oleh Mulan Jameela hingga akhirnya mereka bubar akibat masalah pribadi. Akhirnya, Maia memutuskan untuk menggandeng Meichan.

Duo itu pun berjalan langgeng hingga akhirnya Maia dan Meichan sibuk dengan karier masing-masing.

Lama tak aktif, kini Maia mengenalkan personel Duo Ratu yang baru melalui postingannya di Instagram. Uniknya, mereka memiliki rambut merah yang sama.

"Personil duo RATU yang baru. Maksud hati mau bikin konten pake wig kejayaan masa lalu, lah malah dipinjem @duljaelani buat cekrek, cekrek, iseng.... Cucok meong ๐Ÿ˜‚๐Ÿคฃ," tulis Maia.

Rupanya sosok yang dikenalkan oleh Maia adalah sang putra bungsu yakni Dul Jaelani yang tengah memakai wig sang ibunda yang berwarna merah itu. Maia yang berniat ingin membuat konten Youtube itu malah jadi mengenang masa lalu.

Postingan ibu tiga anak itu langsung diserbu komentar oleh para netizen. Mereka memuji Dul hingga mengharapkan duo legendaris itu untuk kembali meramaikan panggung musik.

"Dul dadi lanang ganteng, dadi wedok ayu.. Mesti jaman biyen bunda @maiaestiantyreal nyidame kepingin anak wedok๐Ÿ˜๐Ÿ˜," tutur @pnvit***.

"Duo ratu reborn ne๐Ÿ˜‚," sambung @dewi_athen***.

"Duo RATU kakak beradik he he he," lanjut @tikm***.

"Hahahaha rekam ulang RATU @maiaestiantyreal @duljaelani ๐Ÿ˜€," pungkas @adibhida***.

