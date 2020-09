IBU hamil akan sangat was-was bila berkunjung ke dokter spesialis obstetri di rumah sakit selama pandemi Covid-19. Padahal setiap bulan, ibu hamil harus kontrol kandungan ke dokter secara rutin.

Tak perlu khawatir berlebihan saat ingin kontrol kandungan di rumah sakit. Apalagi ketika Anda memilih rumah sakit khusus ibu dan anak, karena tidak bercampur dengan pasien umum yang lebih berisiko terinfeksi Covid-19.

Seperti dikatakan Direktur Operasional Brawijaya Hospital Antasari dr. Nurhidayati Endah Puspita Sari, MARS, FISQua, semua pasien yang berkunjung untuk rawat jalan dan rawat inap akan melalui prosedur skrining Covid-19. Skrining meliputi pengecekan suhu dan riwayat kesehatan yang bersangkutan, juga protokol kesehatan untuk keamanan bersama.

"Nah untuk pasien rawat inap dan tindakan, biasanya dilakukan skrining tambahan, berupa pemeriksaan laboratorium dan atau rontgen untuk mengetahui ada tidaknya infeksi Covid-19," ucap Dokter Nurhidayati, lewat keterangan resmi 14 Th Embrace the New You Brawijaya Hospital Grup, Kamis (17/9/2020).

Pada kesempatan ini, Dokter Nurhidayati juga berbagi tips aman bagi ibu hamil jika ingin kontrol kandungan ke rumah sakit tanpa rasa was-was. Menurutnya, pemanfaatan telemidicine saat ini menjadi solusi yang memudahkan pasien dalam berkomunikasi dengan dokter. "Amannya konsultasi dengan para dokter spesialis secara daring dapat dilakukan dari rumah," bebernya. Namun bila ada kondisi yang memang harus melakukan konsultasi ke rumah sakit, tentu harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak (physical distancing) serta sering mencuci tangan. "Karena dokter juga akan senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi pasien, pengunjung maupun tenaga kesehatan yang bertugas," pungkasnya.