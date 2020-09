View this post on Instagram

Semua kegiatan balik dilakukan dirumah saja, Jadi pinter" nya kita untuk nyeneng-nyenengin ati dewe. Yang penting harus kreatif dirumah. Urusan Pethetan, Tanduran , Dapur, Resik-resik omah, Baca buku & masih banyak hal lain yang bisa kerjakan dirumah. Sing penting selalu Optimis & berprasangaka baik . . Buat dulurku semua dimanapun berada Semoga kita semua diparingi sehat & selamet ... ben ndang Mingaaaaat si corona iki. . Salam Jum'at Barokah . #yunishara #wahyusetyaningbudi #menuasehattenangmakmurbahagiadanberuntung #amin #dirumahsaja #kreatifdirumah #pandemi2020