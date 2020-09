Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah, bukan berarti Anda tidak memerhatikan penampilan lho. Biar tampil kece saat meeting virtual, Outfit of The Day (OOTD) ala Marsha Aruan bisa jadi inspirasi nih.

Penampilan Marsha Aruan memang dikenal stylish dan menginspirasi milenial dalam berbusana. Tak ada salahnya jika kamu menjadikan OOTD Marsha Aruan inspirasi tampil kece untuk meeting virtual.

Berikut OOTD Marsha Aruan yang bisa dijadikan inspirasi tampil kece untuk meeting virtual, dikutip dari akun Instagram pribadinya @aruanmarsha, Jumat (18/9/2020)

Atasan sabrina dan celana panjang

Walaupun sedang duduk-duduk cantik di rumah saja, Marsha Aruan tetap tampil kece dengan menggunakan atasan sabrina dengan model kerut. Ia memadukan atasan tersebut dengan celana yang berwarna senada.

Untuk menyempurnakan penampilannya, ia menggunakan sandal dengan strap transparan yang dipadukan dengan sentuhan silver. Tak hanya itu, ia juga mengenakan sling bag hitam dan juga kalung yang menempel di lehernya.

Kemeja lengan panjang dan celana skinny





Untuk mendapatkan tampilan yang kasual, Anda bisa meniru OOTD ala Marsha Aruan kali ini. Ia terlihat mengenakan kemeja lengan panjang dengan motif abstrak yang dipadukan dengan celana skinny berwarna hitam. Sebagai penyempurna penampilan, ia pun membawa tote bag hitam dan juga menggunakan flat shoes bernuansa putih.

Pastel outfit

Gaya pretty-casual tampaknya menjadi andalan Marsha Aruan. Salah satunya gaya yang satu ini, dia tampil dengan longsleeve kuning dipadukan dengan tanktop nude-pink. Top tersebut dipadukan dengan pants dengan aksen ikat di bagian pinggangnya. Bobby pin di rambutnya membuat penampilan semakin menggemaskan, ya. Cocok nih kalau kamu mau tampil girly saat meeting virtual. Dress kombinasi coat



Penampilan Marsha Aruan di sini sangat kece. Dia memilih mengenakan dress selutut dengan warna dasar putih, motif navy dan cokelat. Lalu, coat-nya Marsha pilih warna mocha. Wah Kamu bisa paling kece saat meeting virtual nih kalau bergaya seperti Marsha Aruan ini.